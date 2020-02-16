{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Советник департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков рассказал, что некоторые переговоры имеют гриф "совершенно секретно", так что переводчики не рассказывают об их содержании даже своим близким
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке. Об этом рассказал советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", показанном в воскресенье.

По словам Садыкова, однажды он из-за усталости случайно перепутал и назвал в переводе не ту страну. "Он [Путин] повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", - сказал Садыков.

Садыков добавил, что некоторые переговоры имеют гриф "совершенно секретно", так что переводчики не рассказывают об их содержании даже своим близким. "Это секретная информация, ее нельзя никому рассказывать", - подчеркнул он.

Третий секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Наталья Красавина отметила, что перевод таких переговоров "сопоставим с врачебной тайной". "Во многом наша профессия и держится на конфиденциальности, на нашей способности ее хранить, ее соблюдать", - добавила Красавина.

Предсказать, в каком ключе пойдут переговоры, по словам Красавиной, невозможно. "Как любая живая беседа, [встреча] может пойти в разные стороны. В зависимости от всех ее участников, от формата, от темы, от того, насколько они уже знакомы", - пояснила она.

При этом переводчики не застрахованы от ошибок, подчеркнул второй секретарь департамента Сергей Чудинов. "Иногда ты просто ослышался. Самое главное - это понимать, что на этом конец света не наступит", - сказал он.

Трудности с переводом

Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина. По ее словам, в переводе эта фраза должна была бы звучать "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".

Алексей Садыков вспоминает, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году президент РФ поприветствовал зал словом "Вольно!". "Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин, а это именно военный термин - "At ease", - пояснил Садыков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Кравцов сообщил, что в Чечне улучшились результаты ЕГЭ
Министр просвещения добавил, что экзамен проводится объективно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС