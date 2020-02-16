Переводчики рассказали о работе с Путиным

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внимательно следит за переводом его речи и может уточнить версию своих слов на иностранном языке. Об этом рассказал советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", показанном в воскресенье.

По словам Садыкова, однажды он из-за усталости случайно перепутал и назвал в переводе не ту страну. "Он [Путин] повернулся ко мне и строго сказал: "Слушай меня внимательно", - сказал Садыков.

Садыков добавил, что некоторые переговоры имеют гриф "совершенно секретно", так что переводчики не рассказывают об их содержании даже своим близким. "Это секретная информация, ее нельзя никому рассказывать", - подчеркнул он.

Третий секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Наталья Красавина отметила, что перевод таких переговоров "сопоставим с врачебной тайной". "Во многом наша профессия и держится на конфиденциальности, на нашей способности ее хранить, ее соблюдать", - добавила Красавина.

Предсказать, в каком ключе пойдут переговоры, по словам Красавиной, невозможно. "Как любая живая беседа, [встреча] может пойти в разные стороны. В зависимости от всех ее участников, от формата, от темы, от того, насколько они уже знакомы", - пояснила она.

При этом переводчики не застрахованы от ошибок, подчеркнул второй секретарь департамента Сергей Чудинов. "Иногда ты просто ослышался. Самое главное - это понимать, что на этом конец света не наступит", - сказал он.

Трудности с переводом

Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина. По ее словам, в переводе эта фраза должна была бы звучать "что-то вроде "Донбасс ерунды не говорит".

Алексей Садыков вспоминает, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году президент РФ поприветствовал зал словом "Вольно!". "Вот это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть. Буквально за полсекунды мне в голову пришел нужный вариант, потом я сверял со словарем. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин, а это именно военный термин - "At ease", - пояснил Садыков.