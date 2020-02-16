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Эксперт: в десяти регионах России отсутствует онкологическая служба

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова также указала на дефицит профильных врачей в 45 субъектах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Детская онкологическая служба отсутствует в десяти российских регионах, еще в 11 субъектах РФ доступен лишь консультативный прием. Об этом заявила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова в интервью "Российской газете".

"В 64 из 85 регионов есть детская онкологическая служба, где могут проводиться основные виды лечения. Еще в 11 регионах можно проводить лишь консультативный прием. В оставшихся 10 регионах такой службы вообще нет", - рассказала она изданию.

Новичкова также указала на дефицит профильных врачей в 45 субъектах РФ и нехватку медицинских сестер в 54 российских регионах. Кроме того, в 10 регионах России отсутствуют детские врачи гематологи-онкологи. По ее словам, практически повсеместно нет специально оборудованных боксов для проведения сложной высокодозной химиотерапии. "Лишь в 30 субъектах РФ могут вовремя и правильно поставить диагноз", - констатировала она.

Также эксперт отметила нехватку лабораторий, отвечающих современным требованиям. Новичкова пояснила изданию, что в 70% регионов нет молекулярно-генетических и иммунологических лабораторий, только в 44 регионах есть бактериологические лаборатории.

"К великому сожалению и удивлению, проблемы детской онкологии и гематологии как бы выпали из глобального национального проекта "Онкология", - отметила она в интервью "Российской газете".

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист - гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев сообщил, что в среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тыс. детей до 18 лет с онкологическими заболеваниями, что составляет порядка 15-17 пациентов на 100 тыс. детского населения. Он также добавил, что 80% детей удается спасти.

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