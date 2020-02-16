Лидер "Братьев Италии": Путин стоит на защите института семьи, который пытаются разрушить

РИМ, 16 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Президент РФ Владимир Путин справедливо стоит на защите традиционной семьи, которой грозит уничтожение под натиском этического релятивизма. Об этом заявила в воскресенье ТАСС лидер итальянской партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, депутат, один из самых популярных политиков в Италии.

"Президент РФ Владимир Путин подтвердил очевидную вещь, о которой и мы говорим постоянно. Тот, кто хочет заменить слова "мама" и "папа" на "родитель 1" и "родитель 2" стремится разрушить семью и лишить нас самоидентичности. Это часть широко распространенного образа мышления, с которым мы боремся", - сказала Мелони.

При этом она отметила схожесть подходов к этому вопросу российского президента и лидера США. "И при всех существующих различиях, нельзя с удовольствием не отметить, что в России и США два президента, которые стоят на защите естественной семьи и противостоят идеологии этического релятивизма. [Они верят] в то, что намерены делать и мы в Италии, когда войдем в правительство", - добавила политик.

Мелони возглавляет оппозиционную партию "Братья Италии", которая, согласно последним опросам общественного мнения, почти догнала по рейтингу входящее в правящую коалицию "Движение "5 звезд". Ее рейтинг составляет 13% против 14% "Движения". При этом лидер "Братьев" Джорджа Мелони находится на втором месте по уровню доверия со стороны избирателей после премьер-министра Джузеппе Конте, обойдя главу "Лиги" Маттео Сальвини. 35% опрошенных выразили доверие Мелони, у Конте - 38%, у Сальвини - 31%.

В четверг президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки. Путин заверил: пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель №1" и "родитель №2", "будут "папа" и "мама". Он также поддержал инициативу о том, что "в Основном законе должно быть закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины".