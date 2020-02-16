Власти Хубэя ограничили движение транспорта на территории провинции

ТАСС, 16 февраля. Правительство наиболее пострадавшей от вспышки нового коронавируса провинции Хубэй ввело ряд мер, призванных предотвратить дальнейшее распространение инфекции на ее территории. Одной из них стал запрет на использование ее жителями автомобилей, говорится в опубликованном в воскресенье заявлении.

Отмечается, что ограничение не распространяется на несколько классов транспортных средств. В их числе пожарные и полицейские автомобили, машины скорой помощи, общественный транспорт и некоторые другие разновидности авто.

В правительстве подчеркнули необходимость ответственного подхода к ситуации с вирусом со стороны граждан. "Все жители [провинции] должны сознательно соблюдать все профилактические правила для борьбы с эпидемией. Нужно строго придерживаться ношения масок в общественных местах, не выходить [из дома] без необходимости, воздержаться от участия в коллективных мероприятиях", - говорится в сообщении властей. Подчеркивается, что при проявлении каких-либо симптомов вызываемого коронавирусом заболевания жители провинции должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другими сферами, в которых власти считают необходимым ужесточение мер, являются контроль за передвижением граждан, организация поставок необходимого материального снабжения и медицинских товаров, контроль за гигиеной и чистотой окружающей среды, организация консультирования населения и некоторые другие. Важной частью борьбы с коронавирусной инфекцией остается соблюдение карантина и проведение медицинских осмотров с целью своевременного выявления симптомов заболевания у жителей провинции. Кроме того, в Хубэе прекращена свободная продажа препаратов от простуды, кашля и тому подобное: теперь каждый желающий приобрести эти средства должен будет сообщить свои личные данные.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в административном центре провинции Хубэй Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,7 тыс., (из них почти 1,6 тыс. - в Хубэе) выздоровели свыше 9,4 тыс., инфицированы 68,5 тыс. человек (56,2 тыс. - в Хубэе).