В Севастополе планируют увековечить память погибшего в Сирии офицера

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя ищут возможность увековечить память морского пехотинца, офицера Сергея Бордова, который погиб в Сирии в 2017 году, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Instagram.
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Хочу рассказать чем ещё запомнилась прошедшая неделя. ⠀ 1. Во вторник провёл очередной приём граждан по личным вопросам. На приём пришли представители инициативной группы людей, которым начислена плата за отопление, хотя от системы централизованного отопления они отключились уже давно. Поручил «Севтеплоэнерго» отозвать все свои иски и помочь жителям составить коллективный иск, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос - вернуть деньги и узаконить переоборудование. Важно понимать - это касается только тех людей, которые получили на руки акты Севтеплоэнерго. И за ошибку чиновников сейчас вынуждены терпеть неудобства. Вообще - самовольное отключение от центрального теплоснабжения запрещено. ⠀ Мама погибшего в Сирии морпеха Сергея Бордова обратилась с просьбой увековечить память сына. Офицер героически погиб в 2017 году в бою с террористами. Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через десять лет после смерти героя. Считаю, что это не правильно. Поручил начальнику Главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать какому из новых скверов, которые мы будем благоустраивать, можно присвоить имя героя Сергея Бордова. И сделать это надо уже в этом году. ⠀ 2. В среду мы почтили память жертв Холокоста на мемориальной встрече, посвященной 75-й годовщине освобождения Советской армией узников концлагеря Аушвиц - Биркенау и Международному Дню памяти жертв Холокоста. Что такое холокост в Севастополе помнят....в июле 1942 года фашисты расстреляли в Севастополе 4200 иудеев – евреев, крымчаков. ⠀ 3. В пятницу, в Федеральном исследовательском центре «Морской гидрофизический институт РАН» обсудили состояние и опасные процессы береговой зоны, а также разработку Генеральной схемы берегозащиты морского побережья. Развивая город, мы в первую очередь должны учитывать процессы, на которые долгие годы закрывались глаза. Ошибки в бездумном пользовании природой очень дорого стоят. #севастополь #развожаев
"Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через десять лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно. Поручил начальнику Главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать, какому из новых скверов, которые мы будем благоустраивать, можно присвоить имя героя Сергея Бордова. И сделать это надо уже в этом году", - говорится в сообщении.
Он уточнил, что с просьбой увековечить память Бордова к властям обратилась мать офицера.
20 апреля 2017 года Минобороны РФ сообщило о гибели в Сирии российского военного советника майора Сергея Бордова в результате нападения боевиков на гарнизон правительственных войск. Военнослужащий находился в составе группы военных советников, выполняя задачи по подготовке одного из подразделений сирийских войск. При нападении боевиков российский офицер организовал действия сирийских военных, не допустив прорыва террористов в жилой городок. В ходе боя майор Сергей Бордов получил смертельные ранения. Командованием он представлен к государственной награде посмертно.