В Севастополе планируют увековечить память погибшего в Сирии офицера

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Севастополя ищут возможность увековечить память морского пехотинца, офицера Сергея Бордова, который погиб в Сирии в 2017 году, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сейчас мы ограничены бюрократическими рамками и можем ставить памятники только через десять лет после смерти героя. Считаю, что это неправильно. Поручил начальнику Главного управления культуры разработать новый порядок, а также подумать, какому из новых скверов, которые мы будем благоустраивать, можно присвоить имя героя Сергея Бордова. И сделать это надо уже в этом году", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что с просьбой увековечить память Бордова к властям обратилась мать офицера.