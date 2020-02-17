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В Хабаровском крае закрыли 59 сайтов с объявлениями о продаже краснокнижных осетров

Прокуратура также выявила сайты по продаже занесенных в Красную книгу животных

ХАБАРОВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Доступ к 59 сайтам с объявлениями о продаже краснокнижной рыбы и запрещенных электроудочек закрыли в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры в понедельник.

"В ходе проверки установлены объявления о продаже таких особо ценных видов, как осетровые виды рыб. В объявлении не содержалась какая-либо информация, указывающая как на владельца, так и на законность продажи", - говорится в сообщении.

Прокуроры выявили в общей сложности 59 сайтов с объявлениями о продаже краснокнижной рыбы и запрещенных орудий лова. На ряде сайтов размещались предложения по продаже электроудочек, ввоз и применение которых на территории страны запрещен. Также были выявлены сайты по продаже занесенных в Красную книгу РФ животных.

Теги
РоссияХабаровский край
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