Магаданская область впервые за 30 лет приобрела вертолет для развития авиации региона

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Магаданской области впервые за последние 30 лет приобрели в лизинг вертолет Ми-8АМТ, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах региона. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель компании "Авиация Колымы", в чье распоряжение отдано новое воздушное судно.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации, в том числе аэропортов Дальнего Востока. По словам вице-премьера страны - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке эксплуатируется большое количество воздушных судов, которые начали производить почти полвека назад. Для Магаданской области вопрос замены старой техники на новую особенно актуален, так как регион относится к территориям Крайнего Севера. Многие населенные пункты Колымы являются труднодоступными, до некоторых из них добраться возможно только с помощью авиации.

"Новый вертолет куплен в Магаданской области впервые за последние 30 лет. Он приобретен в целях повышения транспортной доступности региона и будет выполнять разные функции: грузопассажирские перевозки, спасательные операции, санитарная авиация, противопожарные мероприятия", - сообщил собеседник агентства и добавил, что эксплуатация воздушного судна начнется после прохождения процедуры по получению сертификата летной годности. Стоимость вертолета не уточняется. Сейчас в регионе эксплуатируются вертолеты, которые начали производить еще в 80-х годах.

В январе в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области ТАСС сообщали, что в 2020 году из бюджета региона направят на финансирование местных авиаперевозок более 310 млн рублей - в полтора раза больше, чем в 2019 году. По информации ведомства, в этом году внутри области будет выполнено 462 запланированных авиарейса. Однако этого недостаточно для закрытия всей потребности жителей. Решить проблему магаданские власти рассчитывают с помощью федеральных средств, заявка на которую была подана еще в конце 2019 года.

В настоящее время внутриобластные авиаперевозки на Колыме осуществляются по девяти направлениям: Магадан - Сусуман, Магадан - Сеймчан, Магадан - Омсукчан, Магадан - Эвенск, Эвенск - Гижига, Эвенск - Тополовка, Эвенск - Верхний Парень, Магадан - Ямск, Магадан - Тахтоямск.