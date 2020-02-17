"Известия": россияне могут столкнуться с активизацией телефонного спама

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские граждане в ближайшее время могут столкнуться с активизацией телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, которая позволяет определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств. Технология начала набирать популярность с конца 2019 года у маркетологов, преимущественно у риэлторских компаний, сообщает в понедельник газета "Известия" .

По данным издания, обычно на такие сайты люди попадают, перейдя по соответствующей ссылке в социальных сетях, но не оставляя при этом своих личных номеров. Однако уже спустя полчаса - час после посещения сайта начинаются звонки с предложением товара или услуги, что является нарушением законов "О персональных данных" и "О рекламе". При этом нарушение законодательства в области персональных данных, а именно в случае их незаконной обработки, может повлечь за собой штраф до 75 тыс. рублей.

Старший пентестер отдела аудита компании "Диджитал Секьюрити" Александр Багов пояснил газете, что компании вряд ли обладают подобными технологиями. "Наиболее вероятным представляется обращение к третьим лицам. Компании, предоставляющие сервисы по определению телефонных номеров посетителей портала, действительно существуют, и их легко найти в сети", - отметил он. Багов советует гражданам в случае незаконной обработки их персональных данных обращаться в Роскомнадзор.

В пресс-службе ведомства "Известиям" сообщили, что до сих пор подобных жалоб не поступало, однако заверили, что, если такое обращение поступит и будут выявлены нарушения, Роскомнадзор "примет установленные законодательством меры, направленные на защиту прав граждан как субъектов персональных данных".

Пресс-служба ФАС подтвердила, что распространение рекламы по телефону без согласия абонента является нарушением статьи 18 закона "О рекламе". "Для возможности антимонопольному органу применить свои полномочия должно быть подано заявление с необходимыми сведениями, которые указаны на сайте ФАС России, в том числе согласие на раскрытие тайны связи", - пояснили в ведомстве. Также в ФАС рекомендовали приложить к обращению рекламу или в данном случае запись звонка, чтобы у работников службы была возможность более точно оценить действия предполагаемого нарушителя.