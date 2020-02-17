Верховный суд Австралии отклонил жалобу ABC на действия федеральной полиции

СИДНЕЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Австралии отклонил иск телерадиокорпорации ABC, обратившейся с просьбой признать незаконными действия федеральной полиции, обыскавшей 5 июня центральный офис компании и изъявшей конфиденциальные документы. Об этом в понедельник сообщает телеканал SBS.

По его данным, дело о признании действий полиции незаконными было окончательно закрыто, поскольку вещателю так и не удалось доказать, что ордер на проведение обыска и изъятие документов был выдан без должных оснований.

В ABC решение суда назвали "ударом по демократии". "Суд, по сути, постановил, что австралийская федеральная полиция имеет право войти в редакцию и копаться в конфиденциальных документах", - цитирует телеканал слова директора службы новостей телерадиокомпании Гейвена Морриса.

Федеральная полиция Австралии провела обыски в центральном офисе телерадиокорпорации ABC в Сиднее 5 июня 2019 года. Причиной стала публикация серии материалов, содержащих сведения о неправомерных действиях сотрудников военных спецподразделений Австралии в Афганистане. Как утверждает полиция, эти материалы были основаны на секретных документах, доступ к которым журналисты получили незаконно. В медиахолдинге News Corp, которой принадлежит контрольный пакет акции ABC, назвали происходящее "демонстрацией мер запугивания, применяемых к тем, кто стремится говорить неудобную правду".