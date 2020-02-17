Кобзев считает, что вхождение Байкала в особые территории нужно обсудить с жителями

ИРКУТСК, 17 февраля. /ТАСС/. Создание на территории Байкала особой федеральной территории, ранее предложенное спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, нужно обсудить с жителями прилегающих территорий. Озеро является неотъемлемой частью Приангарья, сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании в правительстве Иркутской области в понедельник.

Рабочая группа по изменениям в Конституцию РФ планирует поработать вопрос о создании в России особых федеральных территорий, не входящих в субъекты РФ, которые в силу своей специфики требуют особого управления. С таким предложением выступил член рабочей группы, председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в случае внесения в Конституцию России поправки о создании особых федеральных территорий к ним должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.

"Считаю абсолютно некорректным выносить вопрос на общероссийское голосование. Голоса жителей непосредственно данных территорий не будут решающими <…> Как и большинство жителей Приангарья, я считаю озеро Байкал неотъемлемой частью территории Иркутской области. Посыл о сохранении и спасении озера всем миром неубедителен. Моя позиция такова: недопустимо принятие каких-либо решений по озеру Байкал без учета мнения наших жителей", - сказал Кобзев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов также отметил, что вопрос необходимо обсудить с жителями Иркутской области и Бурятии. В этом вопросе важно соблюсти баланс - сохранить озеро и не ущемить права людей, которые на его берегах живут, отметил он. Такого же мнения придерживается председатель общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.

Байкал - самое глубокое озеро на планете, включено в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Озеро является популярным объектом среди туристов, посещающих Иркутскую область и Бурятию. В последние годы большую популярность приобретает зимний отдых на Байкале.