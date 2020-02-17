В ДФО внедряют мониторинг и строят лесные дороги для защиты зеленых массивов от пожаров

ТАСС, 17 февраля. Сезон природных пожаров начнется на юге Дальнего Востока с приходом весны, а летом угроза огня в лесах переместится на остальную часть округа. Регионы уже начали активную подготовку, они закупают новую технику, строят минерализованные полосы и лесные дороги и внедряют системы видеонаблюдения. О том, когда начнутся пожары в лесах Дальнего Востока и какие меры принимают регионы, чтобы снизить ущерб от огня, рассказали ТАСС власти и эксперты.

Ежегодно лесные пожары становятся острой проблемой для Дальневосточного федерального округа. Так, в самых "горимых" регионах округа - Бурятии, Якутии и Забайкальском крае - за пожароопасный сезон 2019 года было зарегистрировано около 3,4 тыс. пожаров на площади свыше 4,8 млн га.

"На большей части дальневосточных регионов, где преобладают хвойные насаждения, в том числе лиственница, самый пожароопасный период - лето. Вместе с тем в южной части Сахалина, почти во всем Приморском крае и на юге Хабаровского края - это весна и осень. Тенденция такова, что в Приморском крае, особенно в южной и юго-восточной его частях, все больше и больше проявляются признаки того, что мы переходим в субтропическую зону с типичным климатическим годовым циклом, когда сухая зима, а летом, в июне, проходит сезон дождей", - сообщил ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Александр Олифиренко.

Он уточнил, что нынешняя зима в Приморском крае относительно сухая и малоснежная, а с середины февраля ожидается потепление, и скудные остатки снежного покрова могут растаять и высохнуть. Поэтому, если в марте не выпадет достаточного объема осадков, пожарная обстановка весной может быть очень тяжелой. Сложным, согласно прогнозам, будет пожароопасный сезон и в Хабаровском крае.

"В 2020 году по прогнозу и с учетом цикличности пожаров ожидается высокая горимость лесов. Начало пожароопасного сезона на территории Хабаровского края установлено с 30 марта", - сообщили ТАСС в управлении лесами правительства Хабаровского края.

Борьба с огнем

Среди основных мер для защиты лесов от огня в регионах Дальнего Востока - строительство лесных дорог, которые помогут быстро добраться до пожара, минерализованных полос, чтобы остановить распространение огня. Кроме того, регионы закупают новую технику для тушения и внедряют системы видеонаблюдения. Так, Бурятия получит 30 единиц лесопожарной техники за счет федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", проинформировал ТАСС первый заместитель руководителя регионального агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин. Кроме того, здесь будут использовать камеры видеонаблюдения для мониторинга обстановки.

Такие камеры задействуют и для мониторинга ситуации в Якутии, одном из самых "горимых" регионов. В 2019 году их уже установили в большинстве районов республики, в нынешнем году эта работа продолжится. По нацпроекту "Экология" там закупят 46 единиц специализированной лесопожарной техники и оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

"В 2020 году из республиканского бюджета предусмотрено 381 млн рублей, из федерального - 964 млн рублей. Из них на тушение лесных пожаров - 110 млн рублей, на мониторинг пожарной опасности в лесах - 129 млн рублей", - сказали ТАСС в министерстве. В свою очередь, Забайкалье, где проблема природных пожаров также стоит остро, восстанавливает авиационные отделения в районах, чтобы следить за возгораниями и тушить их с воздуха.

"В связи с кратным увеличением количества пожаров в зоне контроля в пожароопасном сезоне 2019 года планируется восстановить три авиаотделения в Каларском, Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районах. Читинской авиабазой взяты в аренду три самолета Ан-2, один вертолет Ми-2, два вертолета Ми-8. Заключены контракты на аренду шести легкомоторных самолетов "Цессна", - сказали ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов Забайкальского края.

В Хабаровском крае, где земли лесного фонда занимают 94% от общей площади региона, планируется направить 82 млн рублей на покупку 10 вездеходов, трех тягачей с тралами и трех вахтовых автобусов. Кроме того, правительство организовало материальный и финансовый резервы на общую сумму почти 890 млн рублей, это должно помочь быстро справиться с возможными чрезвычайными ситуациями. В Приморье леса будут патрулировать беспилотники и квадрокоптеры, рассказал ТАСС министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Валентин Карпенко. Кроме того, этот регион, как и остальные, проводит профилактические выжигания, строит минерализованные полосы и лесные дороги и закупает новую технику.

Камчатка, где пожароопасный период начинается 1 мая, подготовила в рамках нацпроекта "Экология" почти 47 км противопожарных минерализованных полос. Кроме того, в прошлом году здесь были проложены 6 км дорог, по которым можно быстро добраться до горящего лесного массива, и куплена спецтехника на сумму 52,6 млн рублей - пожарная автоцистерна, бульдозеры, вахтовый автобус, грузовой автомобиль и грузовики типа "Егерь", а также гусеничные тракторы с лесным плугом и мотовездеходы.

Нехватка средств

Принимаемые регионами Дальневосточного федерального округа меры дают результат: ущерб от лесных пожаров и их число уменьшается. Так, в Хабаровском крае в 2019 году площадь пожаров на землях лесного фонда снизилась на 30% по сравнению с данными 2018 года, сообщили ТАСС в управлении лесами правительства Хабаровского края. В Приморье в 2019 году количество пожаров увеличилось на 28%, а площадь пожаров уменьшилась в 1,7 раз. Сумма ущерба от огня здесь составила в 2019 году 243,8 млн рублей, это в 2,4 раза меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем власти заявляют о том, что финансирования все еще недостаточно. В частности, в Забайкалье в 2020 году на авиационный мониторинг запланировано направить 28 млн рублей, а необходимо на эти цели более 500 млн рублей. О нехватке средств ТАСС сообщили также в Бурятии, где на авиационный и наземный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров выделяется всего 35% от необходимой суммы, и в Приморском крае.

"В 2020 году для обеспечения пожарной безопасности в лесах выделено 340,3 млн рублей. При этом финансирования недостаточно, в настоящее время для обеспечения пожарной безопасности ежегодно требуется дополнительно 346,1 млн рублей", - пояснил ТАСС министр Карпенко.