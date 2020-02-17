Медицинский туризм в Приморье будут активно продвигать через соцсети Китая

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья планируют в 2020 году начать популяризацию медицинского туризма в Китае через активную рекламную кампанию. Информацию о медицинских услугах, которые предлагают учреждения Приморья, могут разместить в китайских социальных сетях, сообщила в понедельник ТАСС главный консультант отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Минздрава Приморья Евгения Шутка.

Приморский край занял второе место среди регионов России после Курганской области по доступности медицинского туризма в рейтинге портала "Турстат". Развитие медтуризма предусмотрено региональным проектом "Развитие экспорта медицинских услуг" национального проекта "Здравоохранение", его главная цель - увеличение объема экспорта медицинских услуг до 2024 года не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

"Цель на 2020 год - повысить средний чек при оказании услуг медтуристам за счет проведения высокотехнологичных операций и предоставления более сложных медицинских услуг. Планируется запустить активную рекламную кампанию в Китае, с этим есть определенные сложности, так как недостаточно опубликовать ролик в привычном нам браузере. Нужно, к примеру, работать с китайской социальной сетью WeChat. Мы планируем рекламировать Россию не только как страну для проведения медицинских обследований, но и как страну высоких технологий в сфере медицины", - сказала Шутка.

По данным портала "Турстат", средняя стоимость пребывания туристов в медучреждениях Приморья составляет 1100 рублей в сутки. Эта цена включает в себя проживание, питание и лечебные процедуры.

Шутка уточнила, что Приморье сейчас ориентировано на развитие медицинского туризма для граждан Китая, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Медучреждения края в 2019 году оказали более 13,5 тыс. экспортных медицинских услуг, при этом в 2018 году статистика по экспорту медуслуг в Приморье не велась. Чаще всего туристы из сопредельных стран приезжают для проведения комплексной проверки здоровья и локальных обследований.

По мнению заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, медицинский туризм - одно из приоритетных и стремительно развивающихся направлений отрасли. В первую очередь, это обусловлено экспортом услуг - в последние годы представители зарубежных стран все чаще приезжают в регион за лечебным и оздоровительным отдыхом.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.