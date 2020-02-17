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В Госдуме предложили создать совет по иммунопрофилактике в России

Как ожидается, в него войдут депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, специалисты Роспотребнадзора и других профильных ведомств

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в понедельник предложил создать совет по иммунопрофилактике при участии Совфеда, Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

"Я считаю, что надо все-таки создать совет по иммунопрофилактике, куда включить все заинтересованные структуры: и депутатов Государственной думы, и Совет Федерации, Роспотребнадзор. Это тот совет, который бы мониторил и на внутреннем рынке, и на международном уровне ситуацию по иммунопрофилактике", - сказал Огуль.

Депутат напомнил, что комитет по охране здоровья подготовил законопроект, который обязывал правительство ежегодно отчитываться о ходе иммунизации населения. Заксобрания регионов дали положительные заключения, однако кабмин инициативу не поддержал. "Мы вновь выйдем с этим предложением, - заверил парламентарий. - Это сегодня очень необходимо".

Теги
РоссияОгуль, Леонид Анатольевич
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