В Госдуме предложили создать совет по иммунопрофилактике в России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в понедельник предложил создать совет по иммунопрофилактике при участии Совфеда, Роспотребнадзора и других профильных ведомств.

"Я считаю, что надо все-таки создать совет по иммунопрофилактике, куда включить все заинтересованные структуры: и депутатов Государственной думы, и Совет Федерации, Роспотребнадзор. Это тот совет, который бы мониторил и на внутреннем рынке, и на международном уровне ситуацию по иммунопрофилактике", - сказал Огуль.

Депутат напомнил, что комитет по охране здоровья подготовил законопроект, который обязывал правительство ежегодно отчитываться о ходе иммунизации населения. Заксобрания регионов дали положительные заключения, однако кабмин инициативу не поддержал. "Мы вновь выйдем с этим предложением, - заверил парламентарий. - Это сегодня очень необходимо".