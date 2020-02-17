В Калужской области на обеспечение горячим питанием школьников потребуется 450 млн рублей

ТАСС, 17 февраля. Учеников начальных классов школ Калужской области обеспечат бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. На это потребуется свыше 450 млн рублей из областного бюджета, сообщил ТАСС в понедельник министр образования региона Александр Аникеев.

"Для выполнения поручения президента Российской Федерации и повышения качества питания детей начальной школы нам потребуется более 450 млн рублей. С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальной школы будут получать горячее питание за счет бюджета", - сказал Аникеев.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно должны начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

Ранее Министерство просвещения РФ на сайте "Российской газеты" опубликовало проект постановления правительства, регламентирующий порядок предоставления регионам субсидий на школьное питание. В расчеты не были включены 13 российских регионов-доноров, в том числе Калужская область.

В Калужской области более 47 тыс. учащихся начальной школы. Аникеев пояснил, что во всех муниципальных районах ученики 1-4 классов обеспечены завтраками, бесплатное либо льготное питание получают 86% школьников области, в том числе все учащиеся начальных классов. Их финансирование осуществляется из бюджета: во многих районах полностью, в ряде из них частично, с родительской доплатой. Однако в зависимости от района меняется рацион и его стоимость. "Наша задача - обеспечить всех учащихся начальной школы здоровым горячим питанием в соответствии с установленными нормами", - подчеркнул министр образования региона.

