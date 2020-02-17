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Песков: Путин не вмешается в дело о применении полицией силы к активистке Сосновской

Представитель Кремля пояснил, что речь идет о разбирательстве по линии силовых структур, поэтому вмешательство президента в это вряд ли возможно

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не станет вмешиваться в расследование обстоятельств применения силы к активистке Дарье Сосновской, обвиняющей сотрудников правоохранительных органов в нанесении ей побоев. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о каких-то планах по вмешательству [Путина в это дело], а главное - мы не считаем, что в данном случае возможно какое-то вмешательство", - сказал представитель Кремля. Он пояснил, что речь идет о разбирательстве по линии силовых структур, поэтому вмешательство президента в это вряд ли возможно.

В интернете был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают Сосновскую на несанкционированной акции, устроенной 10 августа 2019 года, и один из них бьет задержанную в живот. В отношении девушки был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности.

Адвокат девушки Татьяна Молоканова сообщила, что в пояснении УВД по Центральному административному округу ГУ МВД Москвы отмечается, что в тот день Сосновская шла в сопровождении полиции спокойно, пока не увидела, что полицейский тянется к упавшей на землю дубинке. Как утверждают в полиции, в этот момент она сделала широкий шаг, чтобы не дать поднять дубинку, что и вызвало применение к ней силы. Сосновская уже обратилась в Следственный комитет РФ, ожидая, что ведомство либо возбудит уголовное дело, либо вынесет мотивированный отказ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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