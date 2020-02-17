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МЧС предупредило о возможном паводке в Удмуртии в случае резкого потепления

В прогнозируемые зоны подтопления попадают 24 населенных пункта

ИЖЕВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Резкое потепление может вызвать в Удмуртии паводок, сопоставимый с произошедшим в 2016 году, когда подтопленными оказались дома в нескольких населенных пунктах, включая Ижевск. Об этом сообщил в понедельник на аппаратном совещании начальник ГУ МЧС России по региону Петр Фомин.

"Вскрытие рек в Удмуртии мы прогнозируем 15-24 апреля, на два-четыре дня раньше обычных сроков. Продолжительность весеннего ледохода на реках состоит от 3 до 7 дней. Если резкое потепление будет, то мы можем иметь такой же паводок, как в 2016 году. Может быть, как в 1979 году. В 1979 год у нас характеризовался сильнейшим паводком за все годы в Удмуртии", - сказал Фомин.

По его словам, 24 населенных пункта региона попадают в прогнозируемые зоны подтопления - это более 1700 жилых домов, 10 объектов экономики, четыре социально-значимых объекта, 21 автомобильный мост, 25 участков автодорог, 16 участков железных дорог, протяженностью 13,8 км, а также семь железнодорожных мостов.

Фомин также отметил, что сейчас в республике нет населенных пунктов, закрытых для передвижения сил спасателей и скорой помощи в случае сильного паводка.

В апреле 2016 года из-за паводка в республике подтопило более 460 придомовых территорий, в которых проживали более 2 тыс. человек. Подтопленными оказались дома и придомовые территории в поселках Балезино, Игра, Яган, а также в городах Глазов и Ижевск. В поселке Балезино был введен режим ЧС, а в Ижевске - режим повышенной готовности, так как в городе частично подтопило территорию завода "Ижсталь", существовала угроза подтопления городской ТЭЦ. В правительстве Удмуртии паводок назвали тогда самым сильным за последние 10 лет, среди причин назывались погодные условия - частые дожди и переувлажнение почвы.

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РоссияУдмуртия
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