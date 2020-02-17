Поиски останков погибших в ВОВ мирных граждан проведут в КБР в ходе всероссийской акции

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) вошла в число 22 регионов России, где проводится акция "Без срока давности" по поиску останков мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны от рук нацистов. Об этом сообщила в понедельник ТАСС ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

Проект реализуется с 2018 года активистами Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отчества "Поисковое движение России" при содействии Федерального архивного агентства, Генпрокуратуры, СК РФ, ФСБ, МИД, Минобороны, Российского исторического общества, Российского государственного гуманитарного университета.

"Поисковые и расследовательские работы запланированы на территории 22 регионов Российской Федерации, где был режим временной оккупации. В КБР и ряде других регионов в 2020 году начнем поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения, пострадавших от рук военных преступников", - сказал Цунаева после совещания рабочей группы по реализации проекта на территории КБР.

Работа будет проводиться на основе выявленных архивных документов, и в зависимости от результатов подключится СК РФ, который будет принимать решения о возбуждении уголовных дел. "Пока разведка у нас была в Брянской, Псковской, Ростовской областях, сами поисковые работы - в Новгородской области", - уточнила она.

О проекте

Цель проекта "Без срока давности" - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. "В рамках проекта есть несколько направлений, часть из которых касается всей Российской Федерации, это просветительские проекты, направленные на информирование молодых ребят, где мы готовим специальные мобильные команды студентов, которые с архивными документами, видеоматериалами будут рассказывать о плане Ост, о преступлениях нацистов и их пособников против гражданского населения, именно военных преступлениях", - добавила собеседница агентства.

Запланирован большой историко-архивный блок: выявление и рассекречивание архивных документов, подготовка сборников и выставок. "Для нас важно, чтобы это увидели не только те регионы, которые пострадали от немецкой оккупации, но еще и другие регионы нашей страны, потому что молодежь и там должна знать о тех преступлениях, которые нацисты творили, и от чего защитили наши прадеды и деды остальную часть Советского Союза", - отметила она.

В 2019 году на основании исследования архивных материалов о преступлениях близ деревни Жестяная горка Новгородской области, где в период оккупации 1942-1943 годов было убито более 2600 мирных граждан, проведены поисковые работы и обнаружены могильники с останками, имеющими признаки насильственной смерти. Итогом работ стало возбуждение Главным следственным управлением СК РФ и Генпрокуратурой уголовного дело по статье 357 "Геноцид".

Кабардино-Балкария в годы войны

КБР находилась в оккупации с 12 августа 1942 года по 11 января 1943 года, боевые действия в самой республике велись около трех месяцев. По данным СУ СК РФ по региону, в республике есть факты обнаружения захоронений, и им дана правовая оценка.

"У нас пока фактов возбуждения уголовных дел нет. У нас есть раскопки, которые были в Майском районе, Эльбрусском районе, <...> мы регулярно находим останки наших бойцов в Эльбрусском районе", - пояснил на заседании рабочей группы заместитель руководителя управления Алим Бабаев.

Речь идет о том, что нужно усилить работу в данном направлении, подчеркнул глава правительства Алий Мусуков, для того, чтобы факты войны были задокументированы и остались для изучения потомкам.

"Жители Кабардино-Балкарии с первых дней Великой Отечественной войны принимали самое активное участие в оказании помощи фронту и разгрому врага на всех его фронтах, представители республики принимали активное участие во всех крупных сражениях, выходцы из КБР храбро сражались под Москвой, при обороне Ленинграда, Киева, в Севастополе, Сталинградской битве и Курском сражение. Всего в Кабардино-Балкарии на фронт ушли 70 тыс. человек, более 12 тыс. из них награждены орденами и медалями, 33 человека удостоились звания Героя Советского Союза, а шесть выходцев из республики стали полными кавалерами ордена Славы, которые приравниваются к Героям Советского Союза", - рассказал Мусуков.