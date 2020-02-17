Сбежавшую из карантина в Петербурге обвинили в нарушении предписания о госпитализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Сбежавшую из карантина Аллу Ильину обвинили в нарушении предписания Роспотребнадзора о госпитализации. Материалы дела в отношении девушки уже поступили в мировой суд Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка 154 Петроградского района Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы дела в отношении Аллы Ильиной, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ ("Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства"). Ильиной вменяется нарушение постановления руководителя управления Роспотребнадзора по СПб о госпитализации", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Из поступивших в суд материалов следует, что Ильина, у которой подозревали коронавирусную инфекцию, самовольно покинула больницу. Адвокат Ильиной сообщал ТАСС, что ни он, ни она не были ранее уведомлены о составлении административного протокола о нарушении предписания о госпитализации. По указанной статье девушке грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей. Суд к производству материалы пока не принял.

Петроградский районный суд в понедельник удовлетворил иск главного санитарного врача Санкт-Петербурга, который просил принудительно поместить сбежавшую Ильину под медицинское наблюдение. Суд постановил поместить девушку в клиническую больницу им. Сергея Петровича Боткина до получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирусную инфекцию. Журналистам Ильина заявляла, что не будет препятствовать исполнению судебного решения, однако постановление в любом случае будет обжаловано.

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