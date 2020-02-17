Главы районов и руководители министерств Удмуртии сдадут ЕГЭ по истории

ИЖЕВСК, 17 февраля. /ТАСС/. Руководители районов и главы министерств в Удмуртии сдадут единый государственный экзамен по истории, сообщил в понедельник в прямом эфире ГТРК "Удмуртия" глава республики Александр Бречалов.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в 2020 году проходит в стране в четвертый раз. В республике она впервые состоялась в 2018 году, родители проверили свои знания по русскому языку. В этом году в Год памяти и славы взрослые впервые проверят свои знания по истории. Для мероприятия разработали сокращенные варианты экзаменационных работ, на выполнение которых дается 30 минут. В понедельник в акции принял участие глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Я точно для себя решил, что вся команда Удмуртии и главы муниципальных районов, наши министры обязательно ЕГЭ хотя бы по истории должны пройти. Это мы включим в постоянный образовательный блок команды, а мы учимся по одному-два дня каждый месяц", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что во время экзамена допустил как минимум одну ошибку.

"У меня по истории было отлично всегда, ощущения самые прекрасные - волнение, в том числе и волнение от того, что не знаешь ответ на вопрос. Из 11 вопросов я точно на один вопрос ответил неправильно. Это говорит о том, что нужно поддерживать себя в форме, и в этом смысле - в интеллектуальном. Я хочу сказать, что и постановка вопросов, и сами вопросы были очень интересными", - добавил глава Удмуртии.