Таиланд лидирует по количеству происшествий с российскими туристами за границей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Наибольшее число происшествий с российскими туристами в 2019 году происходило в России и Таиланде. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

РСТ проанализировал упоминания в открытых источниках о происшествиях на отдыхе с россиянами. Уточняется, что это примерные данные, более полную картину показала бы статистика страховых компаний и российских дипломатических представительств за рубежом.

В прошлом году сообщалось о 38 происшествиях с российскими туристами внутри страны, при этом погибло 44 человека, пострадало 192 путешественника. "Это объяснимо чисто статистически, поскольку во многом связано с количеством путешествующих, а в нашей стране, как известно, отдыхают десятки миллионов соотечественников", - пояснили в РСТ.

На втором месте Таиланд, где зафиксировано 22 происшествия с российскими туристами, в результате чего погибли 13 человек, пострадали еще 14. В Турции в прошлом году, согласно данным СМИ, произошло 16 происшествий с россиянами, жертвами которых стали 11 человек, 39 пострадали. "И такой расклад, надо признать, несколько противоречит тезису о прямой зависимости печальной статистики от размера турпотока, поскольку в Турцию россиян едет несопоставимо больше, чем в Таиланд", - указали в РСТ.

Происшествия с россиянами также зафиксированы во Вьетнаме, Индии, Индонезии, на Кипре, в Испании, Италии и Азербайджане, но в этих странах было меньше жертв и пострадавших.

Самая частая причина происшествий с россиянами во всех странах - несчастные случаи.

В прошлые годы в России трагедии с туристами чаще всего происходили на воде, в 2019 году почти 80% несчастных случаев произошло в горах: альпинисты, горнолыжники и просто отдыхающие попадали в снежные лавины или под камнепад, падали со скал, срывались в ущелья, терялись во время подъема или спуска, получали обморожения. На втором месте в России - ДТП и происшествия на воде. В Таиланде больше всего трагедий связано с водой.

Кроме того, за границей зафиксированы падения россиян с гостиничных балконов, как правило, в состоянии алкогольного опьянения, несколько человек утонуло в бассейнах, также туристы падали с парапланом или с парасейлом. Двое россиян пострадали при падении на них ветки 500-летнего дерева.