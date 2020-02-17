Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках не предусматривается приказом Минздрава РФ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.

"Приказом обновляются требования к минимальному наличию в составе структуры медицинской организации кабинетов и отделений в составе в зависимости от численности прикрепленного населения. Вместе с тем важно отметить, что приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководитель медицинской организации, в зависимости от потребности, может самостоятельно решать вопрос о необходимости подобного кабинета (отделения)", - говорится в сообщении. Отмечается, что структура и численность медперсонала в стоматологических отделениях утверждается в зависимости от объема оказываемой медпомощи.

"Что касается других специалистов, о которых упоминается в сообщениях СМИ, то потребность в них устанавливается в зависимости от уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения и его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских организаций (обособленных структурных подразделений медицинских организаций), а также иных показателей, характеризующих здоровье населения", - добавили в пресс-службе.