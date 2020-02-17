{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Приказом ведомства обновляются требования к минимальному наличию в составе структуры медорганизации кабинетов и отделений в зависимости от численности прикрепленного населения, пояснили в пресс-службе

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сокращение стоматологических кабинетов в поликлиниках не предусматривается приказом Минздрава РФ. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.

"Приказом обновляются требования к минимальному наличию в составе структуры медицинской организации кабинетов и отделений в составе в зависимости от численности прикрепленного населения. Вместе с тем важно отметить, что приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководитель медицинской организации, в зависимости от потребности, может самостоятельно решать вопрос о необходимости подобного кабинета (отделения)", - говорится в сообщении. Отмечается, что структура и численность медперсонала в стоматологических отделениях утверждается в зависимости от объема оказываемой медпомощи.

"Что касается других специалистов, о которых упоминается в сообщениях СМИ, то потребность в них устанавливается в зависимости от уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения и его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских организаций (обособленных структурных подразделений медицинских организаций), а также иных показателей, характеризующих здоровье населения", - добавили в пресс-службе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
MARUV вернули часть украденных вещей
После проведения экспертизы певица сможет забрать и остальные свои вещи, указали в полиции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС