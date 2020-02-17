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Рабочая группа Госсовета обсуждает идею смягчения наказаний за экономические преступления

Среди рассматриваемых инициатив - отмена уголовной ответственности за невыплату зарплаты

ТУЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Промышленность" под руководством губернатора Тульской области Алексея Дюмина обсуждает поступившие от крупных бизнес-структур предложения по декриминализации экономических преступлений и смягчении наказаний за их совершение. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Министерстве промышленности и науки Тульской области.

Как пояснил ТАСС информированный источник, среди обсуждаемых инициатив - отмена уголовной ответственности за невыплату заработной платы, а также введение наказания для следователей за необоснованное экономическое преследование бизнеса.

"Инициатива по декриминализации возникла как запрос от ряда крупных бизнес-структур и деловых сообществ, они же и предложили конкретные меры для смягчения законодательства. Кроме данной инициативы в список, обсуждаемый на рабочей группе, было вынесено еще 23 инициативы. В финальный перечень будут внесены инициативы, от которых может быть получен максимальный эффект по увеличению темпов роста промышленности", - сообщили ТАСС в правительстве региона.

Заседание профильной рабочей группы Госсовета прошло 12 февраля. На рассмотрение членов группы было подано более 2 тыс. инициатив, поступивших от рабочих подгрупп. Как уточнили ТАСС в Министерстве промышленности и науки Тульской области, указанный список инициатив будет дорабатываться по результатам обсуждений с заинтересованными органами государственной власти.

Теги
Дюмин, Алексей ГеннадьевичТульская область
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