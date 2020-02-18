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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Австралии выделит $1,3 млн на разработку вакцины от коронавируса

В настоящий момент в стране зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заболевания

ТАСС, 18 февраля. Правительство Австралии выделит 2 млн австралийских долларов ($1,35 млн) на разработку вакцины от коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте премьер-министра Австралии Скотта Моррисона.

"Приоритет нашего правительства - обеспечить безопасность жителям Австралии, и это вложение в 2 млн [австралийских] долларов поможет разработать вакцину от коронавируса", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в четырех регионах страны. Десять пациентов проходят лечение в больницах Сиднея, Мельбурна, Брисбена и Перта, их состояние медики считают стабильным. Пятеро пациентов были выписаны домой как полностью выздоровевшие.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттРаспространение коронавируса нового типа
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