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Депутат Госдумы предложил распространить опыт Москвы по введению онлайн-карт о прививках

Как отметил Леонид Огуль, электронные паспорта прививок позволят видеть реальную картину с ходом иммунизацией населения, вести статистику и проводить адресную работу с родителями

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Опыт Москвы в цифровизации данных о вакцинации жителей следует распространить и в других регионах, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"В список мер, которые позволят нам отслеживать и управлять ходом иммунизации населения, предлагается ввести электронные паспорта прививок для детей, кстати, в Москве это уже сделали. Московские власти ввели в электронных медицинских картах раздел "Вакцинация", где теперь содержится вся информация о сделанных ребенку прививках, информация о том, когда нужно сделать следующую прививку. Считаю, что эта практика должна быть распространена на все регионы России. Тем более что теперь можно просто перенять этот положительный опыт у Москвы", - сообщил ТАСС Огуль.

По его словам, в прививочных паспортах должна быть собрана вся информация о том, привит ребенок или нет. Такие паспорта позволят видеть реальную картину с ходом иммунизацией населения, вести статистику, проводить адресную работу с родителями; история прививок будет сохранена в этом паспорте для самого ребенка.

"Сейчас в городе Москве созданы все условия для успешной и своевременной вакцинации. Так, в части создания нормативной базы в Москве издан новый региональный календарь профилактических прививок, который гарантирует москвичам бесплатные профилактические прививки против 17 инфекционных заболеваний. Значительный прорыв ощущается во внедрении в Москве цифровых технологий в области организации вакцинации: создан единый банк данных о детских прививках, формируется электронная карта профилактических прививок, а также запущена масштабная информационная кампания по вакцинопрофилактике управляемых инфекций среди населения - наиболее эффективный метод формирования у населения доверительного отношения к вакцинации и борьбы с антипрививочными движениями. Все эти меры позволят улучшить контроль за проведением вакцинации", - сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы охране здоровья Дмитрий Морозов.

Опыт столицы

17 февраля в ходе парламентских слушаний в Госдуме об законодательном регулировании иммунопрофилактики инфекционных болезней председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила, что Москва является мегаполисом с двенадцатимиллионным населением, большими миграционными и туристическими потоками, как следствие - городом с высокими эпидемиологическими рисками. Поэтому иммунопрофилактика является одной из приоритетных задач правительства Москвы и Московской городской думы. По словам Картавцевой, в столице осуществляется работа по вакцинации населения в трех направлениях.

"Прежде всего, это масштабная информационно-просветительская кампания. Городом разработан целый комплекс по взаимодействию с гражданами. Это лекции, беседы с родителями, в том числе - с будущими, статьи в СМИ, издание информативного раздаточного материала, демонстрация в социальных учреждениях - поликлиниках, больницах школах, центрах социального обслуживания, на сайтах департамента здравоохранения, специально изготовленных видеороликов, в которых говорят о необходимости вакцинации. Мы информируем о календаре прививок, опасности отказа от вакцинации; активно используем открывшиеся с появлением реестра прививок возможности - СМС-рассылки, PUSH-уведомления о необходимости прийти к врачу. Таким образом рассылаются миллионы персональных сообщений и это приносит результат", - сообщила Картавцева.

Она добавил, что разрабатывается и обсуждается на уровне общественности комплекс мер, способных обезопасить детей от последствий отказа от прививок. Вакцинация или ревакцинация, по ее словам, остаются единственными эффективными мерами иммунопрофилактики, способными повлиять на эпидемиологическую ситуацию и минимизировать последствия тех или иных инфекций. Кроме того, все карты детей в поликлиниках Москвы оцифрованы, в том числе и информация о вакцинации или отказ от нее. Ранее эти данные были проверены и утверждены также участковыми лечащими врачами. Благодаря данной цифровизации медкарт в столице возможно заранее прогнозировать эпидемиологическую ситуацию по городу в целом, а также по отдельным группам детей - в школах и в детских садах.

"В этой обстановке отказ от прививок становится е личным делом, не просто личным решением каждого родителя, а общественно-значимой проблемой. Так, в 2019 году Всемирная организация здравоохранения включила отказ от профилактических прививок в список глобальных угроз человечеству. И когда мы видим растущее число отказов родителей от вакцинации, мы понимаем, что нельзя молчать и обходиться только разговорами и увещеваниями. Серьезное опасение это вызывает у общественности, у родителей, ответственно подходящих к вопросам здоровья своих детей. На площадке Государственной думы, региональных органов законодательной власти, в том числе в Мосгордуме, в Общественной палате проходят круглые столы, слушания, общественные обсуждения этой темы. Все чаще звучат предложения, связанные с необходимостью разработки соответствующего законопроекта, который обезопасит наших детей, наше общество от последствий отказа от прививок", - заключила Картавцева.

Теги
РоссияМорозов, Дмитрий АнатольевичОгуль, Леонид Анатольевич
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