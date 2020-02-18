Номинационное досье башкирской пещеры Шульган-Таш для ЮНЕСКО подготовят к декабрю

УФА, 18 февраля. /ТАСС/. Номинационное досье объекта "Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш" для представления в Список всемирного наследия ЮНЕСКО будет готово в декабре этого года. В данный момент рисунки эпохи палеолита пещеры Шульган-Таш [Капова пещера] в предварительном списке организации, документ готовит группа из 20 ученых, сообщил во вторник ТАСС директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин.

"Пещера с палеолитической живописью - в предварительном списке ЮНЕСКО. На сегодняшний день у нас работает группа ученых, около 20 человек, во главе с кандидатом исторических наук, ведущим научным сотрудником Института археологии имени А. Маргулана Республики Казахстан Алексеем Рогожинским. В группе - ученые из Кемерово, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Казахстана, они готовят номинационное досье, завершить которое планируем до конца текущего года", - сообщил Гайнуллин.

Работы координирует Институт археологии Российской академии наук. В начале февраля прошло совещание ученых по этой теме в Уфе, они также посетили пещеру. У Шульган-Таш хорошие шансы войти в перечень ЮНЕСКО, добавил собеседник агентства. "За последние годы проделана хорошая работа, мы смогли показать и рассказать о пещере и наследии эпохи палеолита, работа получает хорошие отзывы европейских ученых. На конференции во Франции в 2019 году наш доклад получил положительные оценки, они предложили также включить в досье связь пещеры с местным населением, их верованием с учетом эпосов и преданий об Урал-батыре", - пояснил Гайнуллин.

Для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО необходимо обеспечить сохранность наскальных рисунков, а также всесторонне изучить их. Для этого строится музейный комплекс рядом с пещерой, где будут представлены факсимиле пещеры и фрагменты стен с рисунками. Также в планах благоустройство заповедника, будет развиваться инфраструктура, проведен высокоскоростной интернет, уже идет асфальтирование дороги. Весь комплекс мер позволит увеличить туристический поток, считает директор центра. "Сейчас в Бурзянский район [место расположения пещеры Шульган-Таш и одноименного заповедника] приезжает порядка 35-45 тыс. туристов в год, основной поток - это июль и август. В день пещеру может посещать около 1 тыс. человек. Открытие музея, включение пещеры с палеолитической живописью в перечень ЮНЕСКО будет сопровождаться развитием сферы услуг, активностью бизнеса, мы можем получить до 150 тыс. туристов", - рассказал Гайнуллин.

Предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО - это перечень объектов на территории государства, обладающих выдающейся ценностью. Объекты списка могут быть номинированы на включение в Список всемирного наследия, который насчитывает более тысячи культурных, природных и смешанных объектов по всему миру.

О пещере

Одна из самых крупных карстовых пещер в России - Капова - расположена в заповеднике "Шульган-Таш" в 350 км от Уфы, ее протяженность - около 3 км, она состоит из трех этажей. Широкую известность пещера получила после открытия в 1954 году наскальных рисунков. Почти все они выполнены красной охрой, но есть и куда более редкие, выполненные углем. Древние люди изобразили на стенах пещеры мамонтов, лошадей, других животных, антропоморфные фигуры, а также более сложные для интерпретации знаки.