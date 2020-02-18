СМИ: сын Чаушеску ходатайствует о предоставлении ему статуса потерпевшей стороны

БУХАРЕСТ, 18 февраля. /ТАСС/. Сын бывшего президента Румынии Николае Чаушеску (1918-1989), казненного по приговору революционного трибунала 25 декабря 1989 года, Валентин в качестве "потерпевшей стороны" подал гражданский иск в рамках проходящего в Высоком кассационном суде процесса по делу румынской революции. Об этом сообщила во вторник газета Adevarul.

Источники заявили изданию, что Валентин Чаушеску направил в суд ряд документов, в которых демонстрирует, что является наследником Николае и Елены Чаушеску, которых называет "потерпевшей стороной".

Источник напоминает, что всего более 50 человек ходатайствовали о предоставлении им статуса потерпевшей стороны в этом процессе. По его мнению, вмешательство Валентина Чаушеску в процесс по делу революции связано с утверждениями прокуроров о том, что обвиняемые (экс-президент Ион Илиеску, бывший заместитель премьер-министра Джелу Войкан Войкулеску и экс-командующий ВВС Иосиф Рус) "создали условия для осуждения и казни президентской четы Чаушеску в результате симулированного судебного процесса".

Следующее заседание предварительных слушаний по делу румынской революции 1989 года назначено на 21 февраля.

Единственный оставшийся в живых ребенок Николае и Елены Чаушеску, 72-летний Валентин ныне является пенсионером и живет в Бухаресте. В 1980-е годы он пользовался популярностью в Румынии, так как поддерживал румынскую футбольную команду "Стяуа", выигравшую в 1986 году Кубок европейских чемпионов, а в 1987 году - Суперкубок Европы. Валентин не участвовал в политической деятельности и держался в тени.

Споры вокруг румынской революции 1989 года

В конце 1989 года Румынию охватили протесты против режима Николае Чаушеску, который 22 декабря бежал на вертолете из окруженного многотысячной толпой здания ЦК Румынской компартии. Вечером того же дня в стране начались вооруженные столкновения между сторонниками революции и так называемыми террористами, которые будто бы защищали режим Чаушеску. Хотя от их рук погибло более тысячи человек, до сих пор остается загадкой, кем были эти таинственные террористы, так как ни один из них не был убит или арестован.

Николае и Елена Чаушеску были задержаны вечером 22 декабря в районе Тырговиште в 80 км от Бухареста. 25 декабря в гарнизоне Тырговиште их судил чрезвычайный революционный трибунал. Немедленно после вынесения приговора Николае и Елена Чаушеску были расстреляны. Сообщения об этом процессе, который в прессе был назван "последним сталинистским процессом в Европе", вызвали волну протестов за границей, способствовав дискредитации нового румынского руководства.

Дело румынской революции 1989 года было направлено в суд военными прокурорами в апреле 2019 года. В нем экс-президент Ион Илиеску, бывший заместитель премьер-министра Джелу Войкан Войкулеску и экс-командующий ВВС Иосиф Рус обвиняются в преступлении против человечности.

Согласно обвинительному заключению, после 22 декабря 1989 года группировка Иона Илиеску с целью захвата власти прибегла к диверсиям и дезинформации. Создание в стране атмосферы "общего террористического психоза" привело к братоубийственному огню, хаотичной стрельбе, противоречивым военным приказам. В результате погибли 862 человека, были ранены 2150, а несколько сотен были лишены свободы. По словам военных прокуроров, были также созданы условия для осуждения и казни после симулированного уголовного процесса президентской четы Чаушеску.