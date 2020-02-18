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Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler о запрете показа игр АПЛ на "Матч ТВ"

Представитель компании заявила об отказе от иска

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник прекратил производство по иску компании Rambler, которая требовала прекратить распространение на телеканале "Матч ТВ" незаконного контента - видеоряда матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить заявление истца об отказе от иска. Производство по иску прекратить", - огласил решение судья.

Представитель Rambler во вторник заявила об отказе от иска. "Мы просим суд прекратить производство по делу", - сказала юрист.

Истец просил суд обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование прямых трансляций футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22 на сайте matchtv.ru.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил требование компании Rambler о предварительной блокировке трансляций матчей АПЛ на сайте телеканала "Матч ТВ" из-за нарушений авторских прав. Истец заявил, что потребует лишь прекращения распространения незаконного контента.

Как заявлял руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович, компания является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги сезонов 2019/20, 2020/21, 2021/22. По его словам, причиной подачи требований в суд стало незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте "Матч ТВ" с августа по ноябрь 2019 года.

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