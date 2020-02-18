Посольство России прорабатывает вопрос возвращения россиян с лайнера в Японии

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио совместно с властями Японии в настоящее время ведет проработку вопросов, связанных с отъездом на родину граждан РФ, находящихся на судне Diamond Princess, после окончания карантина на судне, срок которого истекает 19 февраля. Об этом во вторник сообщило российское посольство.

"В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни. Совместно с японскими властями ведем проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

Во вторник японский Минздрав объявил, что заражение новым коронавирусом было обнаружено еще у 88 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 542 человек. На данный момент гражданство новых инфицированных не уточняется.

В понедельник коронавирус был обнаружен у находящейся на борту судна гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян.