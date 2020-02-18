{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международному банковскому институту в Петербурге присвоили имя Анатолия Собчака

В пресс-службе городского комитета по науке и высшей школе уточнили, что Собчак принял непосредственное участие в создании в 1991 году этого вуза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Попечительский совет Международного банковского института в Санкт-Петербурге принял решение присвоить вузу имя Анатолия Собчака. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.

"Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак принял непосредственное участие в создании в 1991 году Международного банковского института, все годы руководства городом активно поддерживал деятельность высшего учебного заведения. В канун 20-летия со дня смерти А. А. Собчака попечительский совет МБИ принял решение увековечить память первого мэра Петербурга, известного правоведа и политического деятеля в названии института", - говорится в сообщении.

Международный банковский институт создан в 1991 году для подготовки специалистов в области экономики, финансов и менеджмента. Среди учредителей института крупнейшие российские банки и Национальный исследовательский университет ИТМО, в попечительский совет входят известные политики и экономисты. Институт занимает лидирующие позиции в рейтинге негосударственных образовательных организаций Санкт-Петербурга.

Анатолий Собчак (1937-2000) был профессором юридического факультета Ленинградского государственного университета (сейчас - СПбГУ) с 1982 года, написал более 200 книг и статей по экономике и праву. В 1989 году Собчак был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Верховного Совета, в Комитет по законодательству и правопорядку. С его именем связывают многие демократические инициативы и преобразования. В 1991 году Анатолий Собчак был избран мэром Санкт-Петербурга - эта должность стала ключевой в его карьере.

При Собчаке городу вернули историческое название - Санкт-Петербург.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Прокуратура проверяет информацию о ростовском ветеране, которому не дают новое жилье
Ранее "Рен-ТВ" опубликовал данные о том, что пенсионер живет в неблагоустроенном доме без воды, газа и канализации, но комиссия признала его жилье пригодным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС