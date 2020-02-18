Международному банковскому институту в Петербурге присвоили имя Анатолия Собчака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Попечительский совет Международного банковского института в Санкт-Петербурге принял решение присвоить вузу имя Анатолия Собчака. Об этом во вторник сообщила пресс-служба городского комитета по науке и высшей школе.

"Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак принял непосредственное участие в создании в 1991 году Международного банковского института, все годы руководства городом активно поддерживал деятельность высшего учебного заведения. В канун 20-летия со дня смерти А. А. Собчака попечительский совет МБИ принял решение увековечить память первого мэра Петербурга, известного правоведа и политического деятеля в названии института", - говорится в сообщении.

Международный банковский институт создан в 1991 году для подготовки специалистов в области экономики, финансов и менеджмента. Среди учредителей института крупнейшие российские банки и Национальный исследовательский университет ИТМО, в попечительский совет входят известные политики и экономисты. Институт занимает лидирующие позиции в рейтинге негосударственных образовательных организаций Санкт-Петербурга.

Анатолий Собчак (1937-2000) был профессором юридического факультета Ленинградского государственного университета (сейчас - СПбГУ) с 1982 года, написал более 200 книг и статей по экономике и праву. В 1989 году Собчак был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Верховного Совета, в Комитет по законодательству и правопорядку. С его именем связывают многие демократические инициативы и преобразования. В 1991 году Анатолий Собчак был избран мэром Санкт-Петербурга - эта должность стала ключевой в его карьере.

При Собчаке городу вернули историческое название - Санкт-Петербург.