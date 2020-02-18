Псковская область приняла "Эстафету Победы" от Белоруссии

ПСКОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области во вторник на приграничной территории в Себежском районе приняли "Эстафету Победы" от белорусских пограничников, посвященную 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на Кургане Дружбы, который располагается на границе трех государств (России, Латвии и Белоруссии) и представляет собой искусственно созданный холм, сообщил ТАСС вице-спикер псковского областного собрания депутатов Юрий Сорокин, который принял участие в мероприятиях.

"Сегодня на Кургане Дружбы прошла церемония торжественной передачи символа "Эстафеты Победы" от Государственного пограничного комитета Республики Беларусь сотрудникам пограничного управления Псковской области. Среди участников церемонии - представители Минобороны РФ, школьники, члены военно-патриотических клубов и общественных организаций, ветераны пограничных войск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в церемонии передачи "Эстафеты Победы" приняли участие представители пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, администрации региона и муниципалитета. "Мы чествовали ветеранов войны, вместе с жителями муниципалитета возложили венки к местам захоронения воинов. После чего для всех жителей приграничных районов был проведен концерт. Цель мероприятия - крайне важна. Она заключается в укреплении единства и исторически сложившейся дружбы народов СНГ, сохранения памяти о героической борьбе наших народов против фашизма в годы Великой Отечественной войны", - резюмировал Сорокин.

Курган Дружбы - это памятник героизму и мужеству русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе сражались против немецких войск. Он располагается на границе трех государств и представляет собой искусственно созданный холм. Земля, которая использовалась для создания кургана, была взята с мест захоронений или гибели бойцов и партизан Красной Армии. К наивысшей точке холма ведут ступени, выстроенные из камня, которые стали продолжением нескольких аллей с трех сторон. С российской стороны ведет кленовая аллея, с латвийской - липовая, с белорусской - березовая.

Об "Эстафете Победы"

"Эстафета Победы", организованная российскими пограничниками в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в начале февраля в Бресте и в Мурманске. Она завершится 28 мая в Александровском саду в Москве у мемориального комплекса "Могила Неизвестного Солдата". Один из ее символов, изготовленных погранслужбой ФСБ, передадут на хранение в Музей Победы на Поклонной горе, второй - в Центральный пограничный музей ФСБ России. Аналогичные символы эстафеты вручат главам пограничных ведомств государств, участвующих в акции.

Эстафета пройдет по границе России, а также вдоль внешних границ Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На приграничной территории в каждой стране СНГ подготовлены специальные эстафетные группы, в которые входят представители пограничного ведомства, ветеранских организаций и других общественных объединений, военно-патриотических клубов пограничной направленности. Символы эстафеты будут передаваться в торжественной обстановке эстафетными группами по территориям всех стран, участвующих в акции.