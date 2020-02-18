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Лечением спасенного леопарда из Владивостока займутся специалисты Московского зоопарка

Сейчас животное находится в зоне карантина, где пробудет ближайшие 30 дней

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Дальневосточного леопарда Эльбруса, спасенного после автомобильной аварии, доставили в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Сейчас животное находится в карантинной зоне, сообщила во вторник журналистам директор зоопарка Светлана Акулова.

Молодой дальневосточный леопард Эльбрус был обнаружен охотнадзором в марте 2019 года у границ национального парка "Земля леопарда". Зверь находился в критическом состоянии после столкновения с автомобилем. Для того, чтобы спасти редчайшего хищника, его оперативно доставили в реабилитационный центр "Тигр". После продолжительного лечения угроза для жизни Эльбруса миновала, однако у него развилась хромота, вызванная атрофией мышц задней левой ноги. Из-за травмы лопатки, на спине леопарда появилось доброкачественное новообразование, которое также ограничивает свободу передвижения животного.

"Сейчас леопард находится в зоне карантина, где и пробудет ближайшие 30 дней. В течение 14 дней ему будут сделаны прививки, которых не хватает по документам", - сказала Акулова.

Она добавила после 14 дней животного также ждет лечение. В том числе ему сделают очередную анестезию для того, чтобы взять пробы из опухоли и понять доброкачественная она или злокачественная.

"Пока по документам, которые нам переданы, опухоль доброкачественная. Для подтверждения необходимо будет взять пробу. Сразу после этого будет поставлен диагноз животному", - рассказала Акулова.

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