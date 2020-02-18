Минздрав рассказал, как правильно заниматься спортом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины разработал рекомендации для населения по занятию спортом. В частности, заниматься физической активностью предлагается 4-5 раз в неделю, общая продолжительность занятия может составлять 20-60 минут, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте министерства.

"При выработке рекомендаций необходимо учитывать состояние здоровья пациента в настоящий момент, его образ жизни, все компоненты физической тренированности, такие как тренированность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, гибкость, мышечная сила и выносливость, а также желаемые цели при занятиях физической активностью. Следует рекомендовать пациенту тот вид физической активности, который приносит ему удовольствие и доступен для него. Рекомендуемая частота занятий - 4-5 раз в неделю, лучше ежедневно. Общая продолжительность занятия - 20-60 минут", - следует из текста.

Здоровым людям необходимо заниматься умеренной аэробной физической активностью не менее 150 минут в неделю - по 30 минут в день пять раз в неделю или интенсивной физической активностью не менее 75 минут в неделю - 15 минут в день пять дней в неделю. "Для получения дополнительной пользы для здоровья рекомендуется постепенное увеличение аэробной умеренной физической активности до 300 минут в неделю или интенсивной физической активности до 150 минут в неделю, или их комбинация. Рекомендуемая частота занятий - 4-5 раз в неделю, лучше ежедневно", - говорится в рекомендациях Минздрава.

Отмечается также, что курящим людям, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания, повышенный уровень холестерина, сахарный диабет и другие заболевания или предрасположенность к ним, мужчинам старше 40 лет и женщинам старше 50 перед тем, как заняться спортом, следует пройти медицинское обследование.

"Поскольку с возрастом снижается резерв кардиореспираторной системы, для граждан этой возрастной группы [пожилых] рекомендуется физическая активность умеренной интенсивности, которая легко достижима. При работе с пациентами пожилого возраста важно подчеркивать, что <...> начинать занятия надо с разминки. Когда пациенты начинают занятия, пяти-десятиминутная разминка может составлять целое занятие. Надо постепенно увеличивать занятия до 30 минут в день, - следует из документа. - Если пожилые граждане не могут увеличить объем физической активности до рекомендуемого уровня, то они должны заниматься в объеме, соответствующем их физическим возможностям и состоянию здоровья".

Документ также содержит отдельные рекомендации по занятию физической активностью для людей с лишним весом, пациентов с артериальной гипертонией, с сахарным диабетом, при артритах и артрозах, остеопорозе и т.д.