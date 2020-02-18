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Кабмин скорректировал список ответственных за развитие рынка медуслуг "Хелснет"

"Хелснет" - рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство России скорректировало список ответственных за реализацию плана Национальной технологической инициативы по направлению "Хелснент". Распоряжение правительства об утверждении изменений в "План мероприятий (дорожную карту) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации плана мероприятий <...>. Национальной технологической инициативы по направлению "Хелснет" опубликовано во вторник на интернет-портале правовой информации.

"Хелснет" - рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.

"Ответственными за реализацию настоящего плана мероприятий (дорожной карты) являются федеральные органы исполнительной власти, рабочая группа по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий <...> Национальной технологической инициативы по направлению "Хелснет",<...> организация, осуществляющая функции инфраструктурного центра обеспечения реализации плана мероприятий <...> (далее - инфраструктурный центр "Хелснет") и иные исполнители", - говорится в документе.

Ранее среди ответственных за реализацию дорожной карты значились также "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и акционерное общество "Российская венчурная компания".

Изменения внесены в документ, утвержденный распоряжением правительства РФ 5 мая 2018 г. Этот план направлен на обеспечение приоритетных позиций российских компаний на формируемых глобальных рынках, устранение правовых ограничений для развития новых рынков, возникающих в результате реализации плана мероприятий по направлению "Хелснет", упрощение взаимодействия государства и коммерческих организаций, разрабатывающих новые продукты для соответствующих рынков.

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