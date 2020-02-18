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На Украине запретили фильм "Восемь первых свиданий" с Зеленским в главной роли

Причиной запрета стало то, что в этой ленте снималась российская актриса Екатерина Варнава, которая на Украине вошла в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) запретило к показу на территории страны российский фильм "Восемь первых свиданий", в котором одну из главных ролей сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствует список запрещенных фильмов, размещенный во вторник на сайте Госкино Украины.

Это ведомство сообщило о внесении пяти картин в список фильмов, запрещенных в 2019 году для демонстрации и распространения, теле- и кинопоказа, публичного коммерческого видео, домашнего видео на территории Украины. Три запрещенные ленты - российские, одна - американская, одна - французская.

Фильм "Восемь первых свиданий" (режиссеры Дэвид Додсон, Александр Маляревский) вышел на экраны в 2012 году, еще до начала кризиса в украинско-российских отношениях. Причиной запрета стало то, что в этой ленте снималась российская актриса Екатерина Варнава. Она была внесена украинскими властями в перечень лиц, которые создают "угрозу нацбезопасности Украины", поскольку выступала в Крыму после его воссоединения с Россией. В этом фильме одну из главных ролей сыграл Владимир Зеленский, который до избрания президентом Украины работал в сфере шоу-бизнеса. Он же выступил в качестве одного из продюсеров и авторов сценария картины.

Кроме того, Госкино Украины запретило американский фильм "Мачете" (2008, режиссеры Роберт Родригес и Этан Маникис), из-за того что в нем снялся американский актер Стивен Сигал, которому СБУ в 2017 году запретило въезд на Украину сроком на пять лет из-за посещения Крыма и поддержки России (актер принял гражданство РФ). Украинское Госкино запретило также французский фильм "Сорванцы из Тимпельбаха" (2008, режиссер Николя Бери), в котором сыграл французский актер Жерар Депардье. В 2015 году Депардье также запрещен въезд на Украину из-за симпатии к России и принятия российского гражданства. Картины были запрещены по распоряжению украинского Министерства культуры и на основании обращения Службы безопасности Украины (СБУ).

Госкино Украины также запретило российские фильмы "Я так не думаю" (2017, режиссер Давид Даниелян) и "Стрела" (2017, режиссер Евгений Никитин, короткометражный). Решение об их запрете было принято на основании решения Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов.

В 2017 году власти Украины лишили разрешения на прокат в стране телесериал "Сваты", который был снят студией "Квартал 95", когда ее руководителем был Владимир Зеленский. Запрет был введен после того, как СБУ запретило въезд на Украину на три года снявшемуся в этом сериале российскому актеру Федору Добронравову за посещение Крыма. Впоследствии украинский суд признал незаконным запрет, введенный в отношении Добронравова, а также разрешил прокат "Сватов" в украинском эфире. Некоторые комментаторы в украинских СМИ обвиняли создателей "Сватов" в том, что в сериале содержится "российская пропаганда".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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