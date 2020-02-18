В Думе открылась фотовыставка, посвященная памяти доктора Лизы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правозащитница Елизавета Глинка своей деятельностью показала всем пример милосердия, поэтому важно сделать все, чтобы память о ней жила, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной памяти доктора Лизы.

Во вторник, накануне дня рождения Елизаветы Глинки, в Госдуме прошли мероприятия, посвященные ее памяти. Депутаты ознакомились с фотовыставкой "Доктор Лиза: "Я всегда на стороне слабого", организованной фондом "Доктор Лиза".

"Она своим примером многое сделала для того, чтобы мир менялся, она учила нас милосердию, добру. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем Елизавету Глинку..., мы вспоминаем ее дела, что она сделала для людей, для общества, для нашей страны", - сказал Володин на открытии выставки. Спикер отметил, что многие депутаты подключились и "подставили свое плечо", поддерживая ту деятельность, которой она посвятила всю свою жизнь.

"Она погибла очень рано, ушла из жизни трагически, поэтому нам важно сделать все, чтобы память о ней жила", - добавил Володин, выразив надежду, что в будущем число последователей Елизаветы Глинки будет увеличиваться.

После выставки в Госдуме состоялся закрытый показ фильма "Доктор Лиза" производства "Киностудии КИТ".

В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций. Она трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь. В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Елизаветы Глинки учредили фонд "Доктор Лиза", чтобы продолжить ее дело.