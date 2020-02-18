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Новая система обращения с ТКО

Власти Ленобласти выступили против расширения мощностей петербургского завода ТКО

Глава региона Александр Дрозденко пояснил, что увеличение мощности предприятия требует расширения санитарной зоны вокруг завода, однако таких планов пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выступили против расширения мощностей завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ГУП "Завод МПБО-2" (принадлежит правительству Санкт-Петербурга), который расположен в городском поселке Янино Всеволожского района. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник на XII Съезде строителей региона.

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В марте 2019 года заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко сообщил ТАСС, что ГУП "Завод МПБО-2" намерено вложить около 20 млрд рублей в расширение производственных мощностей каждого из двух перерабатывающих предприятий до 1 млн т в год. Основной филиал учреждения расположен в городском поселке Янино, второй промышленный комплекс - "Опытный Завод по механизированной переработке бытовых отходов" - работает на юге Санкт-Петербурга.

"Утвержденная территориальная схема обращения с отходами [Ленинградской области] не содержит планов по расширению МПБО-2 в Янино. Завод имеет сегодня годовой объем переработки 90 тыс. т отходов. Это то, на что они имеют разрешение. Исходя из этого рассчитана санитарная зона, которая соблюдается. Заявленные планы города об увеличении перерабатывающей мощности до 500 тыс. т не имеют под собой ни юридической, ни экологической правовой основы", - отметил Дрозденко.

Глава области пояснил, что увеличение мощности предприятия в Янино требует также расширения санитарной зоны вокруг завода, однако, по его словам, в утвержденной градостроительной документации такие планы не содержатся.

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ожидает завершения аналогичных работ со стороны властей Петербурга для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач национального проекта. Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, комитет во вторник завершил обработку предложений петербуржцев, вынесенных во время общественного обсуждения проекта новой территориальной схемы, и доработает его до 18 марта.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьНовая система обращения с ТКО
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