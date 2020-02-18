Власти Ленобласти выступили против расширения мощностей петербургского завода ТКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выступили против расширения мощностей завода по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) ГУП "Завод МПБО-2" (принадлежит правительству Санкт-Петербурга), который расположен в городском поселке Янино Всеволожского района. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник на XII Съезде строителей региона.

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В марте 2019 года заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко сообщил ТАСС, что ГУП "Завод МПБО-2" намерено вложить около 20 млрд рублей в расширение производственных мощностей каждого из двух перерабатывающих предприятий до 1 млн т в год. Основной филиал учреждения расположен в городском поселке Янино, второй промышленный комплекс - "Опытный Завод по механизированной переработке бытовых отходов" - работает на юге Санкт-Петербурга.

"Утвержденная территориальная схема обращения с отходами [Ленинградской области] не содержит планов по расширению МПБО-2 в Янино. Завод имеет сегодня годовой объем переработки 90 тыс. т отходов. Это то, на что они имеют разрешение. Исходя из этого рассчитана санитарная зона, которая соблюдается. Заявленные планы города об увеличении перерабатывающей мощности до 500 тыс. т не имеют под собой ни юридической, ни экологической правовой основы", - отметил Дрозденко.

Глава области пояснил, что увеличение мощности предприятия в Янино требует также расширения санитарной зоны вокруг завода, однако, по его словам, в утвержденной градостроительной документации такие планы не содержатся.

Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с отходами в июле 2019 года и ожидает завершения аналогичных работ со стороны властей Петербурга для их синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач национального проекта. Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, комитет во вторник завершил обработку предложений петербуржцев, вынесенных во время общественного обсуждения проекта новой территориальной схемы, и доработает его до 18 марта.