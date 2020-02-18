СМИ: Джонсон и его супруга договорились о разделе имущества до развода

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Марина Уилер достигли договоренности о разделе имущества перед предстоящим разводом. Интересы супругов на состоявшемся во вторник в Лондоне судебном слушании представляли их адвокаты, сами Джонсон и Уилер в суд не явились, сообщает информагентство Press Association.

Представителям прессы разрешили присутствовать на заседании, однако судья ограничил право журналистов на разглашение озвученной во время разбирательства информации. Известно, что у Джонсона и Уилер возник спор по поводу условий раздела совместно нажитого имущества и общих сбережений, который теперь удалось уладить. О каких суммах идет речь, не сообщается, однако ранее британские СМИ писали о том, что в ноябре супруги выгодно продали свой дом в престижном лондонском районе Излингтон за £3,75 млн ($4,9 млн по текущему курсу). Известно также, что Джонсон получает £275 тыс. в год ($360 тыс.) за то, что пишет еженедельные колонки для газеты The Daily Telegraph, с которой сотрудничает с конца 80-х годов.

Джонсон и Уилер, которая является известным в Великобритании адвокатом и правозащитником, знакомы еще со школьных лет. Они поженились в 1993 году - вскоре после того, как будущий британский премьер развелся со своей первой женой, и прожили вместе четверть века. У них четверо детей, младшему из которых сейчас 20 лет. В сентябре 2018 года Уилер и Джонсон объявили о намерении расстаться. Как писал британский таблоид The Sun, причиной развода стала очередная измена Джонсона, у которого и до этого были романы на стороне.

В премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, 10 Джонсон переехал вместе с новой подругой - Кэрри Симондс, которая на 24 года моложе него. Это первый в британской истории случай, когда действующий премьер-министр открыто поддерживает близкие отношения с женщиной, не являющейся его законной супругой.