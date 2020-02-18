Садовничий: позиция МГУ в рейтинге THE демонстрирует правильный вектор развития вуза

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что позиция вуза в рейтинге развивающихся стран по версии британского издания Times Higher Education (THE) демонстрирует правильный вектор его развития. Слова ректора приводит пресс-служба вуза.

Вузы России расширили свое присутствие в рейтинге THE с 35 до 39 университетов. Тройку российских лидеров составили МГУ (5-я позиция), Московский физико-технический институт (12-я позиция) и Высшая школа экономики (18-я позиция, в 2019 году была 22-я).

"МГУ традиционно демонстрирует высокие показатели в международных рейтингах вузов. При составлении рейтинга вузов развивающихся стран учитываются значимые для нас показатели - образовательная составляющая, научно-исследовательская деятельность, трансфер знаний, а также международное сотрудничество. По каждому из этих критериев Московский университет год за годом усиливает свои позиции, и это особенно значимо как для сотрудников, так и учащихся вуза. Ученые, преподаватели, сотрудники видят, что их работа оценена по достоинству, а студенты по праву гордятся учебой в ведущем мировом вузе", - отметил ректор.

Он подчеркнул, что рейтинги не являются самоцелью, "но позволяют объективно смотреть на развитие вуза, "сверять часы", оперативно реагировать на внешние вызовы".

Стратегии успеха

Как отметил проректор по научной работе и программам развития МФТИ Виталий Баган, вуз занимает высокие позиции в международных рейтингах благодаря наращиванию партнерства как в образовательной, так и в научной сфере.

"Стратегическими партнерами МФТИ являются институты Российской академии наук, вместе мы открыли 19 академических лабораторий, которые сейчас успешно функционируют <...> Наш главный актив - талантливые молодые студенты и ученые. Мы прикладываем большое количество усилий для того, чтобы они были успешными и занимались самыми передовыми направлениями... А для того, чтобы повысить компетентность тех, кто их учит, мы привлекаем лучших ученых со всей России и из-за рубежа", - отметил он.

Старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина сообщила, что вуз, "реализуя свою стратегию, направленную на повышение глобальной конкурентоспособности, в очередной раз подрос по всем показателям рейтинга". Наибольший рост, отметила она, произошел по показателям исследований и цитирования - они составляют половину веса в рейтинге.

О рейтинге

Рейтинг THE охватывает 533 университета из 48 стран, включая расположенные в странах БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке. Также в рейтинге присутствуют университеты Аргентины, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Турции, Сербии, Словении, Словакии, Чешской Республики, Эстонии и т. д. Методика рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.