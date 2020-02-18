Число жителей Украины за год сократилось на четверть миллиона

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Население Украины продолжает сокращаться. Госстат страны сообщил, что по итогам 2019 года число жителей Украины сократилось на 250,8 тыс. человек.

При этом число умерших почти в два раза превышает число родившихся. На 100 умерших приходится только 53 рожденных. Всего, по данным Госстата Украины, население страны составляет 41,9 млн человек.

Как отмечают "Украинские новости", почти такими же темпами сокращалась численность населения страны в 2018 году - на 233,2 тыс. человек.

Ранее министр кабмина Дмитрий Дубилет заявлял, что, по данным электронной переписи, на Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года проживают 37,3 млн человек.

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) прогнозирует, что население страны к 2050 году может сократиться более чем на 12 млн человек и составит около 30 млн. Как отмечают эксперты, с нынешними темпами сокращения населения и смертности через 180 лет украинцев просто не останется.

Единственная в истории независимой Украины перепись была проведена в 2001 году, тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. Очередная перепись должна была состояться в 2016 году, однако в декабре 2015 года кабинет министров перенес ее проведение на 2020 год. В кабмине Украины пока идут дискуссии насчет необходимости проведения полной переписи населения путем классического анкетирования, на что будет потрачено около 3,4 млрд гривен (около $140 млн).