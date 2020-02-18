Мединский призвал активизировать установку памятников российским воинам за рубежом

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сохранение памяти о российских воинах, участвующих в освободительных миссиях на территориях зарубежных стран, позволит противодействовать попыткам сфальсифицировать историю в этих странах. Такое мнение высказал во вторник помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Во Франции за последние годы мы поставили около десяти памятников героям наших заграничных походов 1814 года. Обязательно нужно увековечивать подвиги наших героев, это будет самая лучшая наглядная агитация в противовес заявлениям политиканов, которые оторваны от реальной истории", - сказал он в ходе первого заседания объединенного оргкомитета "Наша Победа".

По словам Мединского, за последние годы тема истории, и, в частности, истории Великой Отечественной войны стала элементом международной повестки. "Действительно, у нас история Великой Отечественной войны становится элементом международной повестки, международных отношений, практически полем битвы. Еще 10-15 лет назад нам казалось, что до этого не дойдет никогда, мы не могли представить, что на уровне не политических маринадов, а руководителей государств будут обсуждаться такого рода вопросы. Так, например, в Чехии обсуждается введение двух памятных дат равнозначных: дата оккупации Чехии гитлеровской Германией и дата оккупации Чехии Советским Союзом в 1968 году", - сказал председатель РВИО.

Он призвал консолидировать усилия государственных и общественных институтов против попыток фальсифицировать историю. "Конечно, консолидация усилий государства, партии "Единая Россия" и большого количества общественных организаций представляется крайне важной. <...> Нам нужно объединять усилия, максимально отходя от формализма",- добавил Мединский.

Оргкомитет " Наша Победа" создан в целях подготовки и проведения на системной основе мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, патриотическому воспитанию граждан России и заботе о ветеранах.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема высоких иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве, планируется открытие мемориала Советскому солдату в г. Ржев (Тверская область), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" в г. Всеволожск (Ленинградская область), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.