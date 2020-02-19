В "умной" колонке "Яндекса" появился тренажер для развития речи

"В "умных" колонках с "Алисой" появился детский онлайн-тренажер для развития речи "Легко сказать". Теперь ребята могут тренироваться произносить сложные звуки с помощью голосового помощника. Тренажер разработан вместе с учителями-логопедами", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Детский тренажер для развития речи, разработанный при помощи специалистов-логопедов, появился в "умной" колонке "Яндекса". Благодаря ему в игровой форме можно отрабатывать вызывающие затруднение согласные звуки, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Ребенок может выбрать, с кем он будет заниматься: с героями из мультфильма "Фиксики" или звуклями, которых придумали в "Яндексе". Персонажи дают задания на развитие речи и поют с детьми песни со сложными звуками, а также знакомят их с технологиями и профессиями будущего, мотивируют учить языки, выступать перед публикой и грамотно писать.

"Тренажер позволяет в игровой форме отрабатывать звуки [з], [ц], [ш], [ч], [р] и [л]. Каждому звуку посвящено пять занятий, они рассчитаны на детей пяти-семи лет. Занятия помогали готовить учителя-логопеды. Они составили требования к текстам, а детские поэты сочинили на их основе стихи песен" - добавляют в пресс-службе.

Звуклей озвучили Катя IOWA, Максим Свобода и Даниил Мацейчук. Тренажер доступен в "Яндекс.Станции", "Станции Мини" и других "умных" колонках с "Алисой", а также в приложениях "Яндекс" и Навигатор.