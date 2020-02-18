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Путин подписал закон о декриминализации дисциплинарной ответственности пограничников

Предполагается, что закон будет способствовать четкому разграничению уголовной и дисциплинарной ответственности за нарушение правил несения боевого дежурства и нарушение правил несения пограничной службы

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разделяет уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действующей редакции Уголовного кодекса (УК) РФ, нарушение правил пограничной службы считается преступлением и должно повлечь за собой уголовную ответственность как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был.

Одновременно федеральный закон "О статусе военнослужащих" позволяет привлекать нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности. Это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона.

В связи с этим из статьи 341 УК РФ исключаются положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, однако не привело к каким-либо общественно опасным последствиям. Аналогичная поправка внесена в статью 340 УК РФ о нарушении правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию.

Предполагается, что закон будет способствовать четкому разграничению уголовной и дисциплинарной ответственности за нарушение правил несения боевого дежурства и нарушение правил несения пограничной службы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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