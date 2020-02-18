В Киеве проходит шествие в связи с шестой годовщиной событий на "майдане"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотни людей идут по проезжей части в центре Киева в память о погибших на "майдане" в 2014 году.

Шествие движется по центральным улицам Киева от Михайловской площади к Аллее героев небесной сотни, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Люди несут цветы, чтобы возложить их в память о погибших, а также национальные флаги, поют гимн Украины. Участники акции выкрикивают лозунги националистического характера.

Перед началом шествия в Михайловском соборе в центре Киева прошла панихида по погибшим в 2014 году.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". 21 февраля представители оппозиционных сил подписали с Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя пять лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.