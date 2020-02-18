{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Киеве проходит шествие в связи с шестой годовщиной событий на "майдане"

Перед началом шествия в Михайловском соборе в центре Киева прошла панихида по погибшим в 2014 году

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Сотни людей идут по проезжей части в центре Киева в память о погибших на "майдане" в 2014 году.

Шествие движется по центральным улицам Киева от Михайловской площади к Аллее героев небесной сотни, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Люди несут цветы, чтобы возложить их в память о погибших, а также национальные флаги, поют гимн Украины. Участники акции выкрикивают лозунги националистического характера.

Перед началом шествия в Михайловском соборе в центре Киева прошла панихида по погибшим в 2014 году.

События на "майдане"

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости вышли демонстранты. Началось жесткое трехмесячное противостояние, получившее название "евромайдан", в ходе которого агрессивно настроенные активисты захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытое противостояние с органами правопорядка.

20 февраля 2014 года на Институтской улице началась стрельба неустановленных лиц, в том числе и снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек и сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". 21 февраля представители оппозиционных сил подписали с Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса и создании правительства национального единства. Однако нападения на правительственные учреждения продолжались, президент вынужден был покинуть страну, а власть уже на следующий день взяли оппозиционные фракции в Раде.

Уже 22 февраля Рада приняла постановление о самоустранении Януковича от выполнения полномочий и назначила досрочные выборы президента. МВД Украины возбудило уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан, в связи с чем Янукович и ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. Спустя пять лет "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.

Реклама на ТАСС
Ярославский проект по утилизации батареек победил в стартап-туре "Сколково" в Иванове
Победитель регионального этапа получил денежный приз в размере 300 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС