Путин примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию смерти Собчака

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду посетит Санкт-Петербург. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства "примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака".

Президент возложит цветы к памятнику первому мэру города на Васильевском острове, недалеко от здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, где тот преподавал. Кроме того Путин посетит концерт памяти Анатолия Собчака в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича.

Путин о Собчаке

Свою политическую карьеру Владимир Путин начал в команде Анатолия Собчака, когда в 1990 году стал его советником в Ленинградском городском Совете. Позже он несколько лет бок о бок трудился с ним в мэрии Санкт-Петербурга.

Эти времена российский лидер довольно часто вспоминает и всегда с большой теплотой отзывается о бывшем руководителе, приводя его в качестве примера человека в высшей степени порядочного, честного, прогрессивного и открытого, настоящего патриота своей страны. "Он в традиционном смысле слова не был политиком - у него не было полутонов, он всегда был прям и конкретен. Это как политику ему даже немного мешало, но как человек, как личность - он был выдающимся человеком, неординарной личностью. Такие люди всегда нужны стране", - сказал глава государства в одной из бесед с журналистами.

Еще в 2000 году на похоронах Собчака российский лидер заявил, что считает его "одним из самых ярких политиков современной России". "Он был одним из тех, кто утвердил в нашем обществе и государстве законы нравственности, пропагандировал и утверждал демократию. Он был одним из авторов основного закона страны - Конституции России, - сказал тогда Путин. - Но не в том смысле, что он лично прописывал каждую статью, хотя и этим он занимался, а в том смысле, что он всей своей деятельностью утвердил в конституции самое главное: впервые в истории нашего государства в основу, в центр конституции был поставлен человек, был поставлен гражданин с его свободами и правами".

Несколькими годами позже, на одной из ежегодных пресс-конференций, глава государства заметил, что именно от Собчака "получил прививку", которая с первого дня его работы на президентском посту не позволяет ему нарушать действующую конституцию.

Путин не устает повторять, что Собчак "принадлежал к современной генерации российских политиков, которые не могли руководствоваться чужим опытом и чужими ошибками". "Конечно, и у него были ошибки. Но никто не может отказать ему в главном: он всегда был искренним и абсолютно честным человеком", - говорит президент.

При этом на открытии памятника своему бывшему руководителю в Санкт-Петербурге в 2006 году Путин подчеркнул, что у того "было действительно большое сердце и действительно большая душа". "Я достаточно долго работал с ним и вспоминаю эти годы совместной работы. Для меня они были очень важными и значимыми, - сказал на церемонии президент. - Я тогда еще удивлялся и думал про себя: как же так - человек старше меня на пятнадцать лет, а по опыту своему, по душе своей намного моложе, он романтик. Это было удивительно".

Памятные мероприятия

Родные, а также политики, деятели культуры и правозащитники, близко знавшие Собчака, возложат цветы к его могиле на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. На юридическом факультете СПБГУ состоится вручение свидетельств о присуждении стипендии имени Анатолия Собчака студентам, демонстрирующим отличные показатели в учебе и принимающим активное участие в научных изысканиях в области юриспруденции.

Собчак был профессором юридического факультета ЛГУ с 1982 года, написал более 200 книг и статей по экономике и праву. Общественный фонд А.А. Собчака награждает студентов-юристов СПбГУ с 2003 года. В течение года студенты ежемесячно будут получать дополнительную денежную выплату в размере семи тысяч рублей. В петербургском университете также подготовили фотовыставку о Собчаке.

Вечером в Большом зале филармонии им. Шостаковича состоится концерт памяти Анатолия Собчака. В честь памяти первого мэра Санкт-Петербурга прозвучат произведения русских композиторов в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Дирижер лично знал Анатолия Собчака, много общался с ним в период, когда экс-мэр Петербурга жил в Париже.