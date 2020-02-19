Делегация "Оппозиционной платформы" приедет в Москву на парад Победы

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Делегация "Оппозиционной платформы - За жизнь" приедет в Москву для участия в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сопредседатель партии, депутат Верховной рады Юрий Бойко.

"75 лет победы в Великой Отечественной войне для нас праздник, очень значимый. Мы планируем целый ряд мероприятий и у себя в стране, и делегация [от партии] поедет в Москву <...> Это мероприятие свято для нас, это была общая Победа", - сказал Бойко в эфире телеканала "Россия-24".

Он подчеркнул, что решение поехать в Москву - это один из шагов для борьбы с попытками националистов исказить историю Великой Отечественной войны.

Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная рада должна сформировать парламентскую делегацию и направить ее в Москву 9 мая в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.