Трутнев вручил ветеранам Сахалинской области медали в честь 75-летия Победы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки в Южно-Сахалинск встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в Сахалинской области, и вручил им юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

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Юбилейные медали получили участники Великой Отечественной войны - фронтовик Анатолий Лукомский, жительницы блокадного Ленинграда Эльфрида Агеева, Нина Мигунова, Татьяна Степанова, труженики тыла Галина Григорова, Алексей Кузнецкий, Виктор Мельников, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей Валентина Азаренко, Василий Скуйбеда, Евдокия Столбоушкина.

"Эта победа создавалась вами на полях сражений Великой Отечественной, вы остановили фашистские армии, освободили Европу, дали возможность сегодняшним поколениям россиян жить в свободной и независимой стране. Низкий вам за это поклон и больше спасибо. Решением президента РФ Владимира Владимировича Путина утверждена памятная медаль к 75-летию великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для меня большая честь вручить ее вам. Это благодарность от государства и общества за мирное небо над головой. Позвольте вам вручить заслуженную награду, выразить слова признательности и благодарности за ваш героизм и мужество",- обратился к ветеранам Юрий Трутнев.

Медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была учреждена презентом России Владимиром Путиным летом 2019 года. Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование изготовления медалей, футляров к ним и бланков удостоверений. Награда предназначена для ветеранов, в частности, участников боевых действий, партизан, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР и в партизанских отрядах в годы войны.

К юбилею Победы по указу президента будет оказана социальная помощь в размере 75 тыс. рублей участникам и по 50 тыс. рублей труженикам тыла Великой Отечественной войны.