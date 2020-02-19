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СМИ: угроза сильнейшего наводнения в истории штата Миссисипи не подтвердилась

Власти штата пока не готовы разрешить эвакуированным ранее жителям окрестностей города Джексон вернуться домой

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Опасность наводнений сохраняется в штате Миссисипи, где из-за продолжающихся дождей вышла из берегов река Перл. Как сообщает во вторник газета USA Today, опасения властей относительно сильнейшего наводнения в истории штата не подтвердились, однако они не готовы разрешить эвакуированным ранее жителям окрестностей города Джексон (столицы штата) вернуться домой.

Издание отмечает, что, по данным Национальной метеорологической службы США, в понедельник уровень воды в реке достиг максимальной отметки в 11,2 м, после чего начал снижаться и в настоящий момент не превышает 10,8 м. В воскресенье метеорологи указывали, что уровень воды может достичь 11,5 м. Ранее такое случалось дважды - во время наводнений в 1979 году и 1983 году.

По оценкам метеорологов, до конца недели в некоторых районах Миссисипи может выпасть до 120 мм осадков, в то время как на прошлой неделе этот показатель достиг 170 мм. Власти штата сохраняют режим чрезвычайной ситуации, введенный в субботу. "Пожалуйста, не возвращайтесь домой до тех пор, пока власти не дадут на это добро", - приводит газета слова губернатора штата Тейта Ривза. До этого в Twitter он указал, что президент США Дональд Трамп связался с ним в понедельник, предложив помощь в устранении последствий наводнения.

Ранее сообщалось, что в результате разлива реки пострадать могут несколько тысяч местных жителей, а также как минимум 2,5 тыс. построек и 1 тыс. жилых домов в пригороде Джексона. В некоторых районах города объявлена обязательная эвакуация. Подсчет нанесенного стихией ущерба, указывает газета, может занять несколько недель.

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