К системе "Безопасный город" в 2020 году подключат 69 зданий школ и детсадов Благовещенска

ТАСС, 19 февраля. Власти Благовещенска в 2020 году подключат к системе "Безопасный город" 69 зданий учреждений образования. Как сообщает пресс-служба мэрии, на эти цели будет направлено 37,3 млн рублей.

"У нас были аналоговые камеры, теперь мы меняем их на цифровые с целью подключения к системе "Безопасный город". В прошлом году 17 зданий прошли эту модернизацию, в этом году еще в 69 зданиях учреждений образования мы проведем модернизацию. В 2019 году на эти цели было выделено 9 млн рублей, в 2020 году - 37,3 млн рублей", - передает пресс-служба слова начальника управления образования Элины Поцелуевой.

Кроме того, для охранников школ Благовещенска в 2020 году закупят ручные металлоискатели. Всего городскому управлению образования подведомственны 43 образовательных организаций, в которые посещает около 40 тыс. школьников и дошкольников. На обеспечение безопасности объектов образования города в 2019 году было направлено - 81,2 млн рублей, на 2020 год запланировано выделить 40,5 млн рублей, но, как заявляют власти, сумма будет еще увеличена.

Вопрос по обеспечению безопасности соцобъектов Приамурья остро встал после ноябрьского происшествия, когда студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.