Каток в ЕАО, о котором дети просили президента, начнет работу к лету

ТАСС, 19 февраля. Крытый каток в Биробиджане, о котором дети просили президента РФ Владимира Путина во время одной из прямых линий, запустят к лету 2020 года, а не зимой, как планировалось, из-за произошедшего в прошлом году паводка. Об этом ТАСС сообщили в управлении архитектуры и строительства правительства Еврейской АО.

С инициативой построить крытую ледовую арену для занятий зимними видами спорта воспитанники спортивной школы Облспорткомитета выступили во время прямой линии с Путиным в 2016 году. Спортивный объект включили в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Сдать его должны были в конце 2019 года. Стоимость катка - чуть более 300 млн рублей, из федерального бюджета объект финансируется на 69%.

"Строительство катка задерживается на несколько месяцев из-за летнего паводка, тогда подтопило строительный участок. Были и проблемы с подрядчиком, но они сняты, и паводок в большей степени повлиял на сроки, строительство тогда приостанавливалось. В мае каток будет запущен", - сказал представитель управления.

Паводки начались в ЕАО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, сельскохозяйственные угодья.

В настоящее время готовность крытого катка составляет 85%. Строители завершают отделочные работы, вскоре приступят к монтажу оборудования. На сайте правительства ЕАО сообщается о наличии задолженности в размере 57 млн рублей из федерального и областного бюджетов перед застройщиком. Это потребует заключения дополнительного соглашения с Минфином РФ. В управлении архитектуры и строительства правительства области ТАСС уточнили, что средства поступят застройщику ориентировочно в начале марта.

Двухэтажное крытое здание катка общей площадью более 4 тыс. кв. метров и трибунами для зрителей будет функционировать круглогодично. В здании также оборудуют залы силовой подготовки, обеспечат доступность объекта для маломобильных групп населения. Появление такого спортивного объекта даст возможность хоккеистам тренироваться в любое время года, а жителям кататься на коньках и заниматься активным отдыхом.