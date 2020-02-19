Сербский путешественник идет пешком в Москву, чтобы отпраздновать День Победы

ВРБОВНО /Сербия/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербский путешественник, каратист и силач 72-летний Милован Милутинович по прозвищу Супермен идет пешком в российскую столицу, чтобы отпраздновать там День Победы. Об этом он рассказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС в селе Врбовно, которое находится на его пути в Белград.

"Сегодня я прошел 28 км, мне предстоит еще 12 км, и завтра я дойду до Белграда. Я в пути уже четыре дня, преодолел 138 км, груз у меня небольшой: рюкзак весит 22 кг, да фляжка с ракией - 5 кг, всего 27 кг. Во фляжке - ракия 50-летней выдержки, которую я несу в подарок [президенту РФ] Владимиру Путину", - рассказал Милутинович.

Он стремится попасть в российскую столицу, чтобы отметить там 75-ю годовщину Великой Победы. "Я надеюсь прийти в Москву ко Дню Победы, чтобы отпраздновать победу над фашизмом, которую сегодня в мире пытаются оспаривать. Сейчас говорят, что русские не воевали, а как же тогда у вас погибли 27 млн? Для меня это еще и личная история: мой дед тоже погиб, правда, на Солунском фронте [во время Первой мировой войны]", - сообщил серб.

Он рассказал, что много лет занимается спортом, является обладателем черного пояса по карате и регулярно участвует в соревнованиях силачей, за что был прозван Суперменом. Еще одна заветная мечта путешественника - увидеть российского лидера, которого он называет своим кумиром. "Меня активно поддерживают люди на дороге, с утра не меньше 500 человек остановилось, чтобы сфотографировать, все мне кричат: "Передай привет Путину!" - отметил Милутинович.

Мужчина говорит, что его ждут друзья на всем пути до сербско-венгерской границы. Он с нетерпением ожидает прибытия в Россию, хотя немного опасается путешествия по территории Польши. "На границе России меня ждут байкеры, "Ночные волки". Единственное, чего я боюсь, так это мороза. Надеюсь, меня пропустят в Польшу, а за Венгрию я не беспокоюсь", - со смехом добавил спортсмен.

Гуманитарная акция

Путешествие Милутиновича носит и гуманитарный характер. Он собирает деньги на лечение мальчика из родного города, которому необходимы стволовые клетки, чтобы встать на ноги.

"Если за каждый свой шаг пришлю ему по одному динару [60 копеек], а мне до Москвы 2460000 шагов, то ему хватит на операцию в России, операция стоит €22 тыс. Я буду бесконечно счастлив, если ребенок после операции встанет на ноги, придет когда-нибудь ко мне и скажет, что ходит благодаря мне", - подчеркнул собеседник агентства.

Походы и рекорды

Путешествие в Москву - не первый большой поход Милутиновича: в 2012 году он пешком добрался до Лондона, где проводились Олимпийские игры. Там спортсмен принял участие в соревнованиях силачей и, подняв вес в 200 кг, нес его 1 минуту и 36 секунд. Второй результат - в беге с тяжестями - организаторы не захотели признавать, чем он не перестает возмущаться. По мнению собеседника, причина в том, что он серб и его просто засудили. Тем не менее Милутинович надеется вновь принять участие в соревнованиях и спустя 10 лет побить свой собственный рекорд.

"Вот я приду в Москву, у вас же там есть силачи? Давайте мы посоревнуемся, думаю, что я обойду любого силача моих лет в беге с грузом в 100 и 200 кг! Готов бежать на любом стадионе, только чтобы рекорд зафиксировали", - бросил вызов россиянам сербский путешественник.

Всего ему предстоит пройти 2640 км. За 2,5 месяца Милутинович намерен преодолеть маршрут Ужице - Валево - Белград - Будапешт - Краков - Минск - Москва. Он ожидает, что придет в Москву через 62 дня - как раз к началу мая.